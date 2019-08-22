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محافظ القاهرة يتفقد أعمال تنفيذ محور ترعة الطوارئ ويوجه برفع التعديات من المسار

الخميس، 22 أغسطس 2019 11:42 ص
محافظ القاهرة يتفقد أعمال تنفيذ محور ترعة الطوارئ ويوجه برفع التعديات من المسار اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة
كتب سيد الخلفاوى

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أجرى اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، جولة تفقدية بحى السلام أول، تابع خلالها عدد من شوارع الحى وحالة النظافة بها ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. 
 
كما تفقد محافظ القاهرة أعمال تنفيذ مشروع محور ترعة الطوارئ، وأعمال تسكين السكان بمشروع أهالينا 1، موجها بإخلاء مسار المحور من الإشغالات والتعديات ورفع مخلفات الهدم والقمامة من المسار، لسرعة تنفيذ المشروع. 
 
كان محافظ القاهرة أجرى جولة بمصر القديمة لمتابعة أعمال تنفيذ إزالة مدابغ سور مجرى العيون ونقل وتسكين سكان أكشاك أبو السعود القريبة من المدابغ وأعمال هدم العقارات، ضمن خطة الدولة لتطوير المناطق العشوائية. 
 
 

 


القاهرة

السلام أول

ترعة الطوارئ

محور ترعة الطوارئ

المدابغ

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