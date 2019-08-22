محافظ القاهرة يتفقد أعمال إزالة المدابغ وعقارات أبو السعود بعد نقل 546 أسرة

أجرى اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة جولة بمصر القديمة، تفقد خلالها أعمال إزالة منطقة أكشاك أبو السعود والمدابغ، التى تنفذها محافظة القاهرة فى إطار خططها للقضاء على المناطق العشوائية، بالقاهرة ونقل سكانها إلى مدينة الأسمرات وتعويض أصحاب المدابغ ومصانع الغراء عن منشآتهم.

وأشار المحافظ إلى أنه تم نقل وتسكين 546 أسرة حتى الآن بمشروع الأسمرات 3 بوحدات مفروشة بالكامل بالأثاث ومزودة بالأجهزة الكهربائية اللازمة مع توفير وسائل نقل للمواطنين الذين تم إخلاؤهم ونقلهم إلى مساكنهم الجديدة والذى لاقى إستحسان المواطنين وأدى إلى مطالبة المقيمين بالمنطقة بسرعة نقلهم أسوة بجيرانهم وقد تم هدم 274 عقار حتى الآن كما تم هدم 196 مدبغة وباقى 18 مدبغة سيتم إزالتهم خلال الأيام المقبلة كما تم الانتهاء من إزالة 51 مصنع غرة.

وتابع المحافظ: فور الانتهاء من إزالة المنطقة بالكامل ورفع كافة المخلفات منها سيتم إعادة تخطيطها طبقاً للمخطط العمرانى والذى قام بتصميمه خبراء الهيئة العامة للتخطيط العمرانى وإعادة استغلال المنطقة المتميزة تراثياً وارتباطها بسور مجرى العيون.

وكان قد تقرر اعتبار منطقة أبو السعود وسور مجرى العيون بمصر القديمة منطقة إعادة تخطيط حيث تعد منطقة عشوائية من الدرجة الثانية ومقامة على أملاك دولة في ضوء صدور قرار المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وقرار المحافظ تنفيذاَ لخطة اجهزة الدولة لتطوير المناطق العشوائية.

ويعد مجرى العيون أحد معالم القاهرة الاسلامية التي شيدها السلطان الغورى قبل نحو 800 عام وتسعى الدولة إلى إحياء هذه المنطقة التاريخية وإعادة إبراز رونقها الحضارى، بما تتمتع به من قيمة ثقافية لتمثل إضافة جديدة على خارطة المقاصد الأثرية والسياحية بمصر.



محافظ القاهرة يتفقد أعمال إزالة المدابغ وعقارات أبو السعود (1)



محافظ القاهرة يتفقد أعمال إزالة المدابغ وعقارات أبو السعود (2)



محافظ القاهرة يتفقد أعمال إزالة المدابغ وعقارات أبو السعود (3)



محافظ القاهرة يتفقد أعمال إزالة المدابغ وعقارات أبو السعود (4)



