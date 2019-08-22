محافظة القاهرة: انتهاء إزالة عشش ترعة الطوارئ ورفع مخلفات من مسار المحور

أكد اللواء خالد المحمدى رئيس حى السلام أول، أن الحى انتهى من إزالة عشش ترعة الطوارئ بالكامل، والتى يجرى حاليًا إنشاء محور مرورى هام مكانها، مشيرًا إلى أن الحى يعمل على تفريغ مسار المحور بشكل كامل.



وأضاف رئيس حى السلام، لـ"اليوم السابع"، أن الحى رفع مخلفات وأماكن لفرز القمامة بمسار المحور، واستكمال إزالة كافة التعديات على محور ترعة الطوارئ، كما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد متعهد النظافة بالمنطقة.



ومحور ترعة الطوارئ هو محور موازٍ لمحور جسر السويس، يربط جسر السويس بطريق السلام - بلبيس والطريق الدائرى، مما يساهم فى تحسين الحركة المرورية بهذا الاتجاه وتخفيف الضغط المرورى على محور جسر السويس وأحياء المنطقة الشرقية.