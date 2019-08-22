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مباحث الجيزة تستمع لأقوال أسرة زوجة قتلها زوجها لشكه فى سلوكها

الخميس، 22 أغسطس 2019 02:13 م
مباحث الجيزة تستمع لأقوال أسرة زوجة قتلها زوجها لشكه فى سلوكها جثة -أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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يستمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال أسرة زوجة قتلت على يد زوجها، لشكه في سلوكها، لبيان حقيقة الخلافات التي كانت تجمعهما. 
 
كما عثر رجال المباحث على الجزء الثانى لجثة ربة منزل، قتلها زوجها وقطع جثتها لنصفين، لشكه فى سلوكها، بعد إرشاد المتهم عن مكان تخلصه من الجثة عقب القبض عليه.  
 
وقال المتهم إن خلافات زوجية جمعته بالمجني عليها، خاصة بعد شكه فى سلوكها، وعلمه بخيانتها له، فقرر قتلها، حيث جهز سكينا كبيرا، وسدد لها عدة طعنات حتى تأكد من مفارقتها الحياة، ثم بدأ فى تحويل جثتها لنصفين، وتخلص من الجثة، حيث عثر رجال المباحث على الجزء السفلى بترعة المريوطية بالهرم.
 
تلقى قسم شرطة الهرم بلاغا يفيد العثور على جوال يحتوى على جزء من جثة سيدة بترعة المريوطية. 
 
انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن الجزء المعثور عليه، هو الجزء الأسفل من الجثة، وكشفت تحريات رجال المباحث، هوية المجني عليها. 
 
وتوصلت التحريات إلى أن زوج المجنى عليها وراء ارتكاب الجريمة، لشكه في سلوكها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهم، وأخطرت النيابة للتحقيق. 
 

جريمة قتل

قتل زوجة

العثور على جثة

الهرم

أمن الجيزة

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