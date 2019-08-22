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لطلاب الشهادات الفنية.. كل ما تحتاج معرفته عن الكليات التكنولوجية الجديدة

الخميس، 22 أغسطس 2019 09:00 ص
لطلاب الشهادات الفنية.. كل ما تحتاج معرفته عن الكليات التكنولوجية الجديدة وزارة التعليم العالى
كتب وائل ربيعى

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دخلت 3 كليات تكنولوجية جديدة، الخدمة بتنسيق العام الجارى 2019؛ إذ أنها تستقبل طلاب الثانوية العامة وطلاب الشهادات الفنية بمختلفة مدارسها، ويرصد "اليوم السابع" لطلاب الشهادات الفنية، كل التفاصيل الخاصة بهذه الكليات لأنها تعد القبلة الأولى لهؤلاء الطلاب.

1 - الكليات الجديدة، تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، وكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة الدلتا التكنولوجية، والكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة بنى سويف التكنولوجية.

2 - تبدأ الدراسة بهذه الكليات شهر سبتمبر المقبل للطلاب الحاصلين على دبلوم التعليم الفنى نظام الثلاث سنوات، والخمس سنوات والمعاهد الفنية وطلاب الثانوية العامة بعد اجتياز اختبارات القبول التى انتهت لطلاب الثانوية وستبدأ لطلاب الشهادات الفنية عما قريب.

3 - تتكون الاختبارات من ثلاثة أجزاء، جزء لقياس مهارات اللغة الإنجليزية، وجزء لقياس مهارات الحاسب الآلى، وجزء للمعلومات العامة فى الرياضيات، وتبلغ مدة الاختبار ساعة ونصف، ويبلغ عدد الأسئلة 50 سؤالاً اختياريًا من بين متعدد، ويشترط للنجاح الحصول على نسبة 60% من الدرجة النهائية.

4 - الجامعات التكنولوجية تقبل طلاب الثانوية العامة بنسبة 20% من إجمالى عدد المقبولين، وطلاب الدبلوم نظام الثلاث سنوات أو ما يعادلها، و نظام الخمس سنوات أو ما يعادلها، وخريجى المعاهد المتوسطة.

5 - تتضمن كل كلية عددًا من البرامج الدراسية التى ستبدأ هذا العام، وهى كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية فى برامج (تكنولوجيا المعلومات، والطاقة الجديدة والمتجددة، والأوتوترونكس، والميكاترونكس).

6 - كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة الدلتا التكنولوجية فى برامج (تكنولوجيا المعلومات، الأوتوترونكس، الميكاترونكس).

7 - الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة بنى سويف التكنولوجية فى برامج (تكنولوجيا المعلومات، والميكاترونكس).

8 - مدة الدراسة بهذه الكليات تمتد لأربع سنوات (2+2) وتتيح للطالب بعد أول عامين الحصول على دبلوم مهنى فوق المتوسط، والخروج لسوق العمل، أو استكمال العامين للحصول على درجة البكالوريوس المهنى فى التكنولوجيا.

9 - الدراسة بهذه الجامعات ستكون بمصروفات بواقع 12 ألف جنيه فى السنتين الأوليتين و20 ألفًا للسنتين الأخيرتين مع تقديم عدد من المنح للطلاب المتفوقين والمتميزين.

 


الكليات التكنولوجية

التعليم العالى

تنسيق 2019

تنسيق الشهادات الفنية

اخبار

اليوم السابع بلس

الثانوية الفنية

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