سوبر كورة
Ads
الخميس، 22 أغسطس 2019 04:36 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

لجان بيطرية من الزراعة للتقصى الوبائى النشط بأسواق بيع الطيور

الخميس، 22 أغسطس 2019 04:26 م
لجان بيطرية من الزراعة للتقصى الوبائى النشط بأسواق بيع الطيور دواجن - أرشيفية
كتب عز النوبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت الإدارة المركزية  للطب الوقائى بالهيئة  العامة للخدمات البيطرية  بوزارة  الزراعة، أنه  يتم  تنفيذ الاستراتيجية الخاصة بمكافحة مرض أنفلونزا الطيور، من خلال  السيطرة على المرض، من خلال إجراءات التقصى الوبائى النشط الذى يتم فى جميع محافظات الجمهورية وفى أسواق بيع الطيور والفراخ ".

وأوضح التقرير، أن هناك برامج توعوية مكثفة لمربى الطيور بأهمية التحصين والمتابعة الدورية وحملات تقصى للأمراض الوبائية، بالإضافة إلى حملاتها البيطرية لتحصين الطيور  والتقصى النشط ، ضد مرض أنفلونزا الطيور أو الأمراض الوبائية المستوطن، التى يقوم  بها أطباء الطب الوقائى بالهيئة والمحافظات دوريا، سواء كانت فى المزارع، أو قطاع الأهالى، وأسواق الطيور.

وتابع تقرير الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إنه فى  اطار الجهود التى تبذلها وزارة الزراعة من أجل النهوض بالثروة الحيوانية وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة عن طريق مكافحة الأمراض المستوطنة والتصدى للأمراض الوافدة، تقوم الهيئة من خلال الإدارة المركزية للطب الوقائى بتنفيذ الاستراتيجية الخاصة بمكافحة مرض أنفلونزا الطيور.

 


أسواق الدواجن

الطب الوقائى

الخدمات البيطرية

انفلونزا الطيور

تحصين الطيور

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
س و ج.. هل ينضم كهربا للأهلى عبر "محلل" الدورى البرتغالى؟

س و ج.. هل ينضم كهربا للأهلى عبر "محلل" الدورى البرتغالى؟

المخرج العالمى كوينتين تارانتينو ينتظر مولوده الأول رغم تخطيه الـ56 عاما

المخرج العالمى كوينتين تارانتينو ينتظر مولوده الأول رغم تخطيه الـ56 عاما

الأرصاد: درجات الحرارة أعلى من المعدل بدرجتين والرطوبة ترتفع من جديد

الأرصاد: درجات الحرارة أعلى من المعدل بدرجتين والرطوبة ترتفع من جديد

الحكومة: إنتاج حقل ظهر الآن يمثل 8 أضعاف إنتاجه منذ عامين

الحكومة: إنتاج حقل ظهر الآن يمثل 8 أضعاف إنتاجه منذ عامين

بعد ألمانيا.. ناشئو الطائرة يهزمون الأرجنتين 3/1 فى بطولة العالم بتونس

بعد ألمانيا.. ناشئو الطائرة يهزمون الأرجنتين 3/1 فى بطولة العالم بتونس

رسميا.. اتحاد الكرة يحدد 5 سبتمبر موعداً لنهائى كأس مصر

رسميا.. اتحاد الكرة يحدد 5 سبتمبر موعداً لنهائى كأس مصر

موجز 1.. مدير عام الصحة العالمية للسيسى: "100 مليون صحة" أكبر حملة فى تاريخ البشرية

موجز 1.. مدير عام الصحة العالمية للسيسى: "100 مليون صحة" أكبر حملة فى تاريخ البشرية

انطلاق مبادرة "نور حياة" لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار بدمياط

انطلاق مبادرة "نور حياة" لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار بدمياط

أول سيدة تتولى منصب متحدث إعلامى بالسعودية.. تعرف على ابتسام حسن الشهري

أول سيدة تتولى منصب متحدث إعلامى بالسعودية.. تعرف على ابتسام حسن الشهري

وفاة جونيور أجوجو لاعب الزمالك السابق

وفاة جونيور أجوجو لاعب الزمالك السابق

طلاب الثانوية العامة دور ثان يؤكدون سهولة التاريخ وصعوبة الفيزياء

طلاب الثانوية العامة دور ثان يؤكدون سهولة التاريخ وصعوبة الفيزياء

لطلاب التنسيق.. رابط الحصول على نتيجة "تقليل الاغتراب" برقم الجلوس

لطلاب التنسيق.. رابط الحصول على نتيجة "تقليل الاغتراب" برقم الجلوس

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة