لجان بيطرية من الزراعة للتقصى الوبائى النشط بأسواق بيع الطيور

أكدت الإدارة المركزية للطب الوقائى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، أنه يتم تنفيذ الاستراتيجية الخاصة بمكافحة مرض أنفلونزا الطيور، من خلال السيطرة على المرض، من خلال إجراءات التقصى الوبائى النشط الذى يتم فى جميع محافظات الجمهورية وفى أسواق بيع الطيور والفراخ ".

وأوضح التقرير، أن هناك برامج توعوية مكثفة لمربى الطيور بأهمية التحصين والمتابعة الدورية وحملات تقصى للأمراض الوبائية، بالإضافة إلى حملاتها البيطرية لتحصين الطيور والتقصى النشط ، ضد مرض أنفلونزا الطيور أو الأمراض الوبائية المستوطن، التى يقوم بها أطباء الطب الوقائى بالهيئة والمحافظات دوريا، سواء كانت فى المزارع، أو قطاع الأهالى، وأسواق الطيور.

وتابع تقرير الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إنه فى اطار الجهود التى تبذلها وزارة الزراعة من أجل النهوض بالثروة الحيوانية وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة عن طريق مكافحة الأمراض المستوطنة والتصدى للأمراض الوافدة، تقوم الهيئة من خلال الإدارة المركزية للطب الوقائى بتنفيذ الاستراتيجية الخاصة بمكافحة مرض أنفلونزا الطيور.