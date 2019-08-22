كوستاريكا تستثمر 150 مليون دولار لتحديث المطارات

كتبت فاطمة شوقى

قالت كوستاريكا أنها ستستثمر بين عامى 2019 و 2020 حوالى 150 مليون دولار لتحديث البنية التحتية للمطارات المحلية والمطارات الدولية.

ووفقا لوكالة "إيفى" الإسبانية فقال رئيس كوستاريكا "كارلوس ألفارادو" فى قرار رسمى إن "المجلس التقنى للطيران المدنى والمديرية العامة للطيران المدنى سيستثمران بمواردهما الخاصة".

وقال "إنه استثمار مهم ، والبعد الاستثمارى وتوزيعه مهمان أيضًا ، لأنه يمس زوايا مختلفة من البلاد ، مثل ليبيريا (شمال المحيط الهادئ) ، بالمار سور وجولفيتو (المنطقة الجنوبية) ، تورتوجويرو وجوابيليس (الكاريبى) والعديد من المناطق ، وهذا سيساعد فى تحريك الاقتصاد فى مناطق مختلفة من البلاد ".

وأشار ألفاردو إلى أن تلك المبادرة ستعمل على تعزيز الاقتصاد المحلى وتشجيع السياحة،فضلاً عن توفير فرص العمل، وستركز تحسينات البنية التحتية على السلامة وخدمة العملاء وتحسين الموارد والتحسين المستمر والابتكار وتحفيز الإنتاج والتجارة.

وقال المدير العام للطيران المدنى ، جييرمو هوبى إن " تحديث المطارات سيعزز أيضا الإدارة الفعالة والشفافة"، مشيرا إلى أنه حتى الآن ، تم الانتهاء من الأعمال فى بالمار سور ، جولفيتو ، بيريز زيليدون ، فى جنوب البلاد ، وجابيليس (الكاريبى) ، بأكثر من 9.9 مليون دولار.

ويتم إحراز تقدم فى مطارات كيبوس (وسط المحيط الهادئ) وتورتوجويرو (الكاريبى) وكوتو 47 وبورتو خيمينيز ، وكلاهما فى المنطقة الجنوبية ، حيث يتم استثمار أكثر من 14.6 مليون دولار.