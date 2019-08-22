سوبر كورة
Ads
الخميس، 22 أغسطس 2019 03:07 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

كنيسة العذراء الكاثوليكية بالرزيقات تحتفل بعيد العذراء.. صور

الخميس، 22 أغسطس 2019 02:04 م
كنيسة العذراء الكاثوليكية بالرزيقات تحتفل بعيد العذراء.. صور كنيسة العذراء الكاثوليكية بالرزيقات تحتفل بعيد العذراء
كتب سارة علام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ترأس الأنبا عمانوئيل عياد مطران كرسي طيبة للأقباط الكاثوليك احتفالات عيد العذراء مريم مساء أمس بكنيسة الرزيقات بقنا وذلك بمشاركة كلًا من الأب سامح شحاتة، والأخ ميخائيل عوض،والإكليريكي تامر شايب. 
 
بدأت الصلاة بصلاة المسبحة الوردية، ثمّ الاحتفال بالذبيحة الألهية.
 
كانت الكنيسة الكاثوليكية الغربية قد احتفلت بعيد العذراء مريم وبختام الصوم الأسبوع الماضى بينما واصل الأقباط الشرقيين صومهم الذى بدأ منذ أسبوعين وانتهى أمس حيث فطروا بعد صلوات القداس اليوم الخميس
 
كنيسة العذراء الكاثوليكية بالرزيقات تحتفل بعيد العذراء (1)
كنيسة العذراء الكاثوليكية بالرزيقات تحتفل بعيد العذراء (1)

كنيسة العذراء الكاثوليكية بالرزيقات تحتفل بعيد العذراء (2)
كنيسة العذراء الكاثوليكية بالرزيقات تحتفل بعيد العذراء (2)

 


الرزيقات

الكاثوليك بالرزيقات

عيد العذراء

الانبا عمانوئيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مطارنة الكاثوليك يحتفلون بدورة العذراء بدير درنكة فى نهاية الصوم.. صور

الخميس، 22 أغسطس 2019 01:00 م

فى عيدها.. آلاف الأقباط يصلون قداس عيد السيدة العذراء مريم بالكنائس والأديرة

الخميس، 22 أغسطس 2019 12:51 م

فى ليلة عرس العذراء.. ملايين الزوار يودعون "أم النور" من أعلى جبل درنكة.. زفة شعبية تجوب شوارع القرى المحيطة بتمثال للقديسة مريم.. والأهالى يلقون عليها الورد والنذور.. والأنبا يؤانس: استقبلنا 3 ملايين زائر

الخميس، 22 أغسطس 2019 12:00 ص

البابا تواضروس يهنئ الأقباط بعيد العذراء مريم

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 09:14 م

البابا تواضروس فى كنيسة العذراء والأنبا بيشوى بالكاتدرائية لإلقاء عظته الأسبوعية

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 07:24 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
س و ج.. هل ينضم كهربا للأهلى عبر "محلل" الدورى البرتغالى؟

س و ج.. هل ينضم كهربا للأهلى عبر "محلل" الدورى البرتغالى؟

المخرج العالمى كوينتين تارانتينو ينتظر مولوده الأول رغم تخطيه الـ56 عاما

المخرج العالمى كوينتين تارانتينو ينتظر مولوده الأول رغم تخطيه الـ56 عاما

الأرصاد: درجات الحرارة أعلى من المعدل بدرجتين والرطوبة ترتفع من جديد

الأرصاد: درجات الحرارة أعلى من المعدل بدرجتين والرطوبة ترتفع من جديد

الحكومة: إنتاج حقل ظهر الآن يمثل 8 أضعاف إنتاجه منذ عامين

الحكومة: إنتاج حقل ظهر الآن يمثل 8 أضعاف إنتاجه منذ عامين

بعد ألمانيا.. ناشئو الطائرة يهزمون الأرجنتين 3/1 فى بطولة العالم بتونس

بعد ألمانيا.. ناشئو الطائرة يهزمون الأرجنتين 3/1 فى بطولة العالم بتونس

رسميا.. اتحاد الكرة يحدد 5 سبتمبر موعداً لنهائى كأس مصر

رسميا.. اتحاد الكرة يحدد 5 سبتمبر موعداً لنهائى كأس مصر

موجز 1.. مدير عام الصحة العالمية للسيسى: "100 مليون صحة" أكبر حملة فى تاريخ البشرية

موجز 1.. مدير عام الصحة العالمية للسيسى: "100 مليون صحة" أكبر حملة فى تاريخ البشرية

انطلاق مبادرة "نور حياة" لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار بدمياط

انطلاق مبادرة "نور حياة" لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار بدمياط

أول سيدة تتولى منصب متحدث إعلامى بالسعودية.. تعرف على ابتسام حسن الشهري

أول سيدة تتولى منصب متحدث إعلامى بالسعودية.. تعرف على ابتسام حسن الشهري

وفاة جونيور أجوجو لاعب الزمالك السابق

وفاة جونيور أجوجو لاعب الزمالك السابق

طلاب الثانوية العامة دور ثان يؤكدون سهولة التاريخ وصعوبة الفيزياء

طلاب الثانوية العامة دور ثان يؤكدون سهولة التاريخ وصعوبة الفيزياء

لطلاب التنسيق.. رابط الحصول على نتيجة "تقليل الاغتراب" برقم الجلوس

لطلاب التنسيق.. رابط الحصول على نتيجة "تقليل الاغتراب" برقم الجلوس

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة