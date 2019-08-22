كنيسة العذراء الكاثوليكية بالرزيقات تحتفل بعيد العذراء.. صور

كتب سارة علام

ترأس الأنبا عمانوئيل عياد مطران كرسي طيبة للأقباط الكاثوليك احتفالات عيد العذراء مريم مساء أمس بكنيسة الرزيقات بقنا وذلك بمشاركة كلًا من الأب سامح شحاتة، والأخ ميخائيل عوض،والإكليريكي تامر شايب.

بدأت الصلاة بصلاة المسبحة الوردية، ثمّ الاحتفال بالذبيحة الألهية.

كانت الكنيسة الكاثوليكية الغربية قد احتفلت بعيد العذراء مريم وبختام الصوم الأسبوع الماضى بينما واصل الأقباط الشرقيين صومهم الذى بدأ منذ أسبوعين وانتهى أمس حيث فطروا بعد صلوات القداس اليوم الخميس