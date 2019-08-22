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كل ما تريد معرفته عن أنواع الفئران وطرق مكافحتها × 6 معلومات

الخميس، 22 أغسطس 2019 01:00 ص
كل ما تريد معرفته عن أنواع الفئران وطرق مكافحتها × 6 معلومات مكافحة الفئران
كتب عز النوبى

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ينشر لـ"اليوم السابع"،عدد من الاجراءات الوقائية فى الحقول والمنشئات لمكافحة الفئران،وتفادى أضرارها  الصحية والاقتصادية ، سواء  على المحاصيل الزراعية الاستراتيجية، وحدائق الفاكهة والخضر ومخازن الغلال والشون ومزارع الإنتاج الحيوانى والمنشآت العامة والمصانع.

1-أهم أنواع الفئران المنتشرة فى مصر

المتسلق، النرويجى، والحقلى، والشوكى، فويرة المنزل.

2- قدرة  الفئران على التكاثر السريع

فترة حمل الفأر تصل إلى 21 يوما وتصل ولدات أنثى الفأر فى المرة الواحدة إلى 8 صغار تبلغ مرحلة النضج الجنسى عند عمر 45 يوما وتبدأ مرحلة التكاثر وتلد الأنثى 42 فأرا فى السنة ترتفع إلى أكثر من 80 فأرا لأنثى الفأر المتسلق.

3-الطرق الوقائية فى الحقول

الاهتمام بنظافة الحقول من الحشائش ومخلفات المحاصيل بصفة دورية عقب الحصاد .

عمل الاسوار المعدنية " صاج – الومنيوم – وذلك فى المساحة المحددة " مزارع الدواجن او المصانع – مشاتل نباتات الزينة "

لف جذوع النخيل واشجار الفاكهة بشرائح  من الصاج  او البلاستك " أكياس الكيماوى " بعرض لايقل عن 25 سم  وارتفاع 1.5 متر عن سكح الارض  أما  ابراج الحمام  فتحاط قاعدتها بالصاج فقط .

4-الطرق  الوقائية فى المنشآت

حفظ الملابس والحبوب والطعام  والموارد المخزونة داخل أماكن محكمة الغلق .

الاهتمام بالنظافة بعدم القاء القمامة داخل  أو خارج المنازل والتخلص منها اول باول .

 سد الجحور والفتحات الموجودة فى الارضيات  والحوائط والاسقف  بقد الامكانيات .

 وضع الاسلاك المعدنية ذات الفتحات الصغيرة  على النوافذ ومداخل الشقق والمنشات المختلفة .

5- الطرق العلاجية فى المنشآت

المصائد الحية السلكية – المصائد القاتلة " الفخوخ"- المصائد اللاصقة " الالواح اللاصقة "

6-الطرق العلاجية فى الحقول

 غمر الجحور الموجودة حول الزراعات او داخلها بالمياه – هدم وازالة الجحور والاعشاش حيث تودى  الى قتل الولدات الصغير وحرمان الكبير منها من الماوى – القتل بالعصا واستخدام المصائد  والفخوخ ، بالاضافة الى الطرق الكيميائية  باستخدام  المبيدات المخصصة فى مكافحة  القوارض بطريقة أمنه  وبترشيد تام  وهى  تمثل مجموعتين. 

 


أنواع الفئران

المحاصيل الزراعية

مكافحة الفئران

المنشات

مخازن الغلال

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