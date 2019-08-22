الرئيسية أخبار عالمية قتلى ومصابون بعاصفة رعدية بجبال تاترا فى بولندا الخميس، 22 أغسطس 2019 03:23 م عاصفة رعدية - صورة أرشيفية (رويترز) مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء قالت قناة (تي.في.إن 24) التلفزيونية الخاصة إنه سقط عدد من القتلى وأصيب أكثر من عشرة آخرين خلال عاصفة رعدية قوية فى جبال تاترا فى بولندا اليوم الخميس. وأضافت أن بعضهم سياح كانوا يتسلقون جبل جيفونت الشهير. عاصفة بولندا جبال تاترا جبل جيفونت مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة جهود مكثفة لإنقاذ اثنين من المستكشفين حاصرتهم المياه داخل كهف فى بولندا الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 02:12 ص واشنطن تحذر برلين بنقل قواتها المتواجدة فى ألمانيا إلى بولندا السبت، 10 أغسطس 2019 10:00 ص الرئيس الأمريكي يجرى زيارة رسمية إلى بولندا والدانمارك نهاية أغسطس المقبل الأربعاء، 31 يوليه 2019 10:12 م شاهد ..منحوتات رملية لحيوانات مهددة بالانقراض بحديقة عامة فى بولندا الأربعاء، 24 يوليه 2019 10:04 ص لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع س و ج.. هل ينضم كهربا للأهلى عبر "محلل" الدورى البرتغالى؟ المخرج العالمى كوينتين تارانتينو ينتظر مولوده الأول رغم تخطيه الـ56 عاما الأرصاد: درجات الحرارة أعلى من المعدل بدرجتين والرطوبة ترتفع من جديد الحكومة: إنتاج حقل ظهر الآن يمثل 8 أضعاف إنتاجه منذ عامين بعد ألمانيا.. ناشئو الطائرة يهزمون الأرجنتين 3/1 فى بطولة العالم بتونس رسميا.. اتحاد الكرة يحدد 5 سبتمبر موعداً لنهائى كأس مصر موجز 1.. مدير عام الصحة العالمية للسيسى: "100 مليون صحة" أكبر حملة فى تاريخ البشرية انطلاق مبادرة "نور حياة" لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار بدمياط أول سيدة تتولى منصب متحدث إعلامى بالسعودية.. تعرف على ابتسام حسن الشهري وفاة جونيور أجوجو لاعب الزمالك السابق طلاب الثانوية العامة دور ثان يؤكدون سهولة التاريخ وصعوبة الفيزياء لطلاب التنسيق.. رابط الحصول على نتيجة "تقليل الاغتراب" برقم الجلوس المزيد من Trending Plus
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