قتلى ومصابون بعاصفة رعدية بجبال تاترا فى بولندا

قالت قناة (تي.في.إن 24) التلفزيونية الخاصة إنه سقط عدد من القتلى وأصيب أكثر من عشرة آخرين خلال عاصفة رعدية قوية فى جبال تاترا فى بولندا اليوم الخميس.