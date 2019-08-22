فيضانات وسيول وانهيارات أرضية فى إسبانيا بسبب أكبر أمطار صيفية منذ 160 عاما

كتبت فاطمة شوقى

قالت صحيفة "الموندو" الإسبانية إن عاصفة شديدة ضربت عددا من المدن الإسبانية ، والتى أدت إلى سيول وانهيارات أرضية بعد هطول أمطار غزيرة تعتبر أكبر أمطار صيفية شهدتها البلاد فى 160 عاما.

وأشارت الصحيفة إلى أن تلك السيول والفيضانات أدت إلى إغراق عدد من المنازل والمحلات التجارية ، كما أدت إلى توقف مترو الانفاق والقطارات وتحويل الرحلات الجوية.

ويُشار إلى أن اسبانيا تتأثر في هذه الأوقات بطقس صيفى يصحبه هطول أمطار مع تزايد نسب الرطوبة خاصة فى الأجزاء الغربية لقربها من المحيط الأطلسى.

ومن ناحية أخرى ، تلقى رجال الإطفاء من مجلس مدينة مدريد ما يقرب من 70 تحذيرا تتعلق بالأمطار الغزيرة التى سقطت على العاصمة ، وفقا لمصادر الطوارئ مدريد.

ووجهت وكالة الأرصاد الجوية الحكومية (Aemet) التحذير الأصفر من الأمطار والعواصف فى جميع أنحاء المنطقة، وقد حذر أيضًا من احتمال حدوث هبوب رياح قوية جدًا.



توقف حركة المرور فى اسبانيا بسبب الفيضانات والسيول



امطار صيفية غزيرة فى اسبانيا