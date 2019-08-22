سوبر كورة
Ads
الخميس، 22 أغسطس 2019 12:48 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

فيضانات وسيول وانهيارات أرضية فى إسبانيا بسبب أكبر أمطار صيفية منذ 160 عاما

الخميس، 22 أغسطس 2019 11:17 ص
فيضانات وسيول وانهيارات أرضية فى إسبانيا بسبب أكبر أمطار صيفية منذ 160 عاما فيضانات وسيول وانهيارات أرضية فى إسبانيا
كتبت فاطمة شوقى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت صحيفة "الموندو" الإسبانية إن عاصفة شديدة ضربت عددا من المدن الإسبانية ، والتى أدت إلى سيول وانهيارات أرضية بعد هطول أمطار غزيرة تعتبر أكبر أمطار صيفية شهدتها البلاد فى 160 عاما.

وأشارت الصحيفة إلى أن تلك السيول والفيضانات أدت إلى إغراق عدد من المنازل والمحلات التجارية ، كما أدت إلى توقف مترو الانفاق والقطارات وتحويل الرحلات الجوية.

ويُشار إلى أن اسبانيا تتأثر في هذه الأوقات بطقس صيفى يصحبه هطول أمطار مع تزايد نسب الرطوبة خاصة فى الأجزاء الغربية لقربها من المحيط الأطلسى.

ومن ناحية أخرى ، تلقى رجال الإطفاء من مجلس مدينة مدريد ما يقرب من 70 تحذيرا تتعلق بالأمطار الغزيرة التى سقطت على العاصمة ، وفقا لمصادر الطوارئ مدريد.

ووجهت وكالة الأرصاد الجوية الحكومية (Aemet) التحذير الأصفر من الأمطار والعواصف فى جميع أنحاء المنطقة، وقد حذر أيضًا من احتمال حدوث هبوب رياح قوية جدًا.

توقف حركة المرور فى اسبانيا بسبب الفيضانات والسيول
توقف حركة المرور فى اسبانيا بسبب الفيضانات والسيول

 

امطار صيفية غزيرة فى اسبانيا
امطار صيفية غزيرة فى اسبانيا

 

توقف مترو الانفاق فى اسبانيا بسبب الامطار
توقف مترو الانفاق فى اسبانيا بسبب الامطار

 


اسبانيا

امطار

سيول

حالة الطقس

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

10 أسرار تزيد من جمال ملكة إسبانيا.. أهمها تناول الخضراوات

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 05:39 م

صفقة نيمار حائرة بين قطبى إسبانيا.. برشلونة يطلب استعارة البرازيلى مقابل 160 مليون يورو.. ريال مدريد يرد بعرض مشروط.. ونجم باريس سان جيرمان يثير الشكوك حول مستقبله برسالة غامضة على إنستجرام

الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 07:32 م

اسبانيا: إجلاء 8 آلاف شخص جراء حرائق الغابات فى جزيرة جران كناريا

الإثنين، 19 أغسطس 2019 05:46 م

أمهات أبطال ناشئى اليد يروون لـ" اليوم السابع" كواليس الدعم والتشجيع حتى التتويج.. ماذا قال اللاعبون بعد الفوز؟.. الفائزون ببطولة العالم: تكريم الرئيس بعد برونزية أسبانيا منحنا دفعة لتحقيق اللقب فى مقدونيا

الإثنين، 19 أغسطس 2019 10:54 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
طلاب الثانوية العامة دور ثان يؤكدون سهولة التاريخ وصعوبة الفيزياء

طلاب الثانوية العامة دور ثان يؤكدون سهولة التاريخ وصعوبة الفيزياء

لطلاب التنسيق.. رابط الحصول على نتيجة "تقليل الاغتراب" برقم الجلوس

لطلاب التنسيق.. رابط الحصول على نتيجة "تقليل الاغتراب" برقم الجلوس

شاهد فى دقيقة.. أغلى 10 صفقات إعارة فى تاريخ كرة القدم

شاهد فى دقيقة.. أغلى 10 صفقات إعارة فى تاريخ كرة القدم

ضبط 236 قطعة سلاح بينها "أربى جى" و"جرينوف" في مداهمات أمنية

ضبط 236 قطعة سلاح بينها "أربى جى" و"جرينوف" في مداهمات أمنية

زبدية وعويس وفونس.. والفص أحلاهم.. حصاد الكنز الأخضر فى حقول المانجا

زبدية وعويس وفونس.. والفص أحلاهم.. حصاد الكنز الأخضر فى حقول المانجا

بدء اجتماع الحكومة الأسبوعى لمتابعة توافر السلع والخدمات للمواطنين

بدء اجتماع الحكومة الأسبوعى لمتابعة توافر السلع والخدمات للمواطنين

فيضانات وسيول وانهيارات أرضية فى إسبانيا بسبب أكبر أمطار صيفية منذ 160 عاما

فيضانات وسيول وانهيارات أرضية فى إسبانيا بسبب أكبر أمطار صيفية منذ 160 عاما

كيف اشتعلت أزمة كهربا مع الزمالك مجدداً؟

كيف اشتعلت أزمة كهربا مع الزمالك مجدداً؟

الفريق أسامة ربيع: عبور 52 سفينة قناة السويس بحمولة 3.7 مليون طن

الفريق أسامة ربيع: عبور 52 سفينة قناة السويس بحمولة 3.7 مليون طن

المحافظات تعلن الحرب على تعديات الأراضى.. تنفيذ تكليفات الرئيس بتقنين أراضى وضع اليد.. إزالة 1300 تعدٍ و988 إعلانا ولافتة بـ4 محافظات..واسترداد 1357 فدانا من أملاك الدولة و3 مديريات أمن تشارك فى تطهير «المنزلة»

المحافظات تعلن الحرب على تعديات الأراضى.. تنفيذ تكليفات الرئيس بتقنين أراضى وضع اليد.. إزالة 1300 تعدٍ و988 إعلانا ولافتة بـ4 محافظات..واسترداد 1357 فدانا من أملاك الدولة و3 مديريات أمن تشارك فى تطهير «المنزلة»

فيديو معلوماتى.. اتفسح واتبسط.. الإجازة تزيد قوة صحتك العقلية والبدنية

فيديو معلوماتى.. اتفسح واتبسط.. الإجازة تزيد قوة صحتك العقلية والبدنية

حصاد البعثة المصرية فى اليوم الثانى بدورة الألعاب الأفريقية

حصاد البعثة المصرية فى اليوم الثانى بدورة الألعاب الأفريقية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة