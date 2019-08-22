فيديو وصور.. الحكومة ترصد 12 شائعة انتشرت فى 14 يوما

كتبت هند مختار

رصد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء فى تقريره الدورى لرصد الشائعات، رصد 12 شائعة انتشرت فى 14 يوما فى الفترة من 9-22 أغسطس الجارى .

وتضمنت الشائعات تراجع الاستثمارات الأجنبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ووقف تنفيذ مشروع الاستزراع السمكى شرق التفريعة ودخول الأسواق المصرية شحنات زراعية مستوردة غير مُطابقة للمواصفات القياسية واستخدام مخصبات من القمامة لزيادة إنتاج المحاصيل بالصوب الزراعية ونقص الأسمدة الزراعية بالأسواق وتخفيف الأحمال الكهربائية عن بعض المناطق لوجود عجز فى الكهرباء، والتلاعب فى طرق شحن العدادات مُسبقة الدفع، وانتشار عمليات ختان الإناث بالمستشفيات الحكومية، وتأثر مصر بمسار الغبار الإشعاعى الناتج عن الانفجار النووى فى روسيا وتشوه بعض المعالم الأثرية بشارع المعز بالقاهرة إثر حريق "سبيل خسرو"، وتغيير الألوان الأصلية لقصر البارون الأثرى فى إطار مشروع الترميم، وطرح عملات نقدية فئة 500 و1000جنيه وتداولها ‏بالأسواق بداية من أكتوبر المقبل.