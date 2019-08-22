فيديو معلوماتى.. اتفسح واتبسط.. الإجازة تزيد قوة صحتك العقلية والبدنية

كتبت هند عادل

الإجازات ليست قضاء وقت ممتع فقط بعيداً عن ضغوط العمل، ولكنها تحمل الكثير من الفوائد لصحة الإنسان النفسية والجسدية، وفرصة جيدة لاغتنام الإجازة لشحن الجسم والعقل بشحنات من الطاقة الإيجابية التى تجعل الشخص أكثر طاقة فور العودة إلى العمل.

فوائد الإجازات الصحية:



1-الإجازات يمكن أن تقلل خطر الإصابة بنوبة قلبية.

2-فرصة للتخلص من التوتر وقضاء بعض الوقت مع الأصدقاء وأفراد العائلة.

3-تغذى مخازن الطاقة الخاصة بك.

4-تحسن من أدائك بعد العودة إلى العمل

5-تجعلك أكثر سعادة مع حياتك بأكملها.

6-تحافظ على عقلك هادئا بعيدا عن التوتر

7-تمنحك شعورا بالسعادة.