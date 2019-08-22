الرئيسية تقارير مصرية فيديو.. تيسيرات لكبار السن وذوي الاحتياجاتت بالمواقع الشرطية الخدمية الخميس، 22 أغسطس 2019 09:13 م وزارة الداخلية - أرشيفية كتب محمود عبد الراضي مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء واصلت أجهزة وزارة الداخلية تفعيلها لإجراءات التسهيل والتيسير على المواطنين الراغبين فى الحصول على الخدمات الأمنية الجماهيرية. جاء ذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة إلى مراعاة حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين الراغبين فى الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية، خاصةً كبار السن وذوى الإعاقة. الاعاقة ذوي الاعاقة تيسيرات الجوازات مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة وزير الداخلية يبعث ببرقية تهنئة للرئيس السيسى بمناسبة عيد الأضحى المبارك الأربعاء، 07 أغسطس 2019 01:12 م مساعد وزير الداخلية لوسط الدلتا ومدير أمن الغربية يتفقدان أقسام الشرطة بالمحلة الإثنين، 05 أغسطس 2019 05:35 م صور.. مساعد وزير الداخلية لوسط الدلتا يتفقد تأمين عدد من المنشأت الهامة بالغربية الجمعة، 02 أغسطس 2019 04:37 م لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع البنك الأهلى: خفض عائد الشهادات إلى 14%.. وقرار الفائدة يدعم الاستثمار لماذا قرر البنك المركزى خفض أسعار الفائدة بنسبة 1.5% على الإيداع والإقراض؟.. انخفاض المعدل السنوى للتضخم العام والأساسى أهم الأسباب.. ارتفاع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى.. استمرار انخفاض معدل البطالة البنك المركزى يقرر خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 1.5% تسريب صوتى يكشف ألاعيب الإخوان فى ذكرى رابعة.. مذيعة إخوانية تفضح أيمن نور وقيادات الإرهابية: نظموا حفلا لكسب التعاطف "عشان يصعبوا عليهم بالتسول".. العصماء: رابعة عمرها ما كانت بطولة واللى بيحصل تفاهة سجون فنلندا.. صناعة وزراعة ومرتب وإجازة كل شهرين.. اعرف التفاصيل إنفو جراف.. تعرف على القطع الأثرية المصرية المباعة فى الخارج لجنة وزارية برئاسة مصطفى مدبولى لوضع استراتيجية لتطوير المنظومة الإدارية س و ج.. هل ينضم كهربا للأهلى عبر "محلل" الدورى البرتغالى؟ المخرج العالمى كوينتين تارانتينو ينتظر مولوده الأول رغم تخطيه الـ56 عاما الأرصاد: درجات الحرارة أعلى من المعدل بدرجتين والرطوبة ترتفع من جديد الحكومة: إنتاج حقل ظهر الآن يمثل 8 أضعاف إنتاجه منذ عامين بعد ألمانيا.. ناشئو الطائرة يهزمون الأرجنتين 3/1 فى بطولة العالم بتونس المزيد من Trending Plus
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة