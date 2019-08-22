فيديو.. تيسيرات لكبار السن وذوي الاحتياجاتت بالمواقع الشرطية الخدمية

كتب محمود عبد الراضي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية تفعيلها لإجراءات التسهيل والتيسير على المواطنين الراغبين فى الحصول على الخدمات الأمنية الجماهيرية.

جاء ذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة إلى مراعاة حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين الراغبين فى الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية، خاصةً كبار السن وذوى الإعاقة.