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فتح معبر إنسانى فى صوران لخروج السوريين من مناطق ريفى حماة الشمالى وإدلب

الخميس، 22 أغسطس 2019 06:47 م
فتح معبر إنسانى فى صوران لخروج السوريين من مناطق ريفى حماة الشمالى وإدلب لاجئون سوريون _ صورة أرشيفية
دمشق أ ش أ

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أعلنت سوريا، اليوم الخميس، عن فتح معبر فى منطقة صوران فى ريف حماة الشمالي؛ لتمكين الراغبين بالخروج من مناطق ريفى حماة الشمالى وادلب الجنوبي.

وقال مصدر رسمى فى وزارة الخارجية والمغتربين السورية - حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) - إنه فى إطار الاهتمام بأوضاع المواطنين السوريين والتخفيف من معاناتهم جراء ممارسات المجموعات الإرهابية تعلن الجمهورية العربية السورية عن فتح معبر إنسانى فى منطقة صوران فى ريف حماة الشمالى بحماية قوات الجيش العربى السوري؛ وذلك لتمكين المواطنين الراغبين فى الخروج من المناطق الخاضعة لسيطرة الإرهابيين فى ريفى حماة الشمالى وإدلب الجنوبي.

وأشار المصدر إلى أنه سيتم تأمين كل احتياجات هؤلاء المواطنين من المأوى والغذاء والرعاية الصحية.

 


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إدلب

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