غدآ..مصر للطيران تسير 22 رحلة لعودة 4800 حاج من الأراضى المقدسة

كتبت رحاب نبيل

تستمر مصر للطيران في تسيير رحلاتها لعودة حجاج بيت الله الحرام من الأراضي المقدسة، حيث تسير الشركة ،غدًا الجمعة 22 رحلة جوية من جدة والمدينة المنورة إلى مطار القاهرة وبرج العرب لنقل 4800 حاجًا.

ومن المقرر أن تنطلق 11 رحلة من جدة لنقل 2500 حاجًا من بينهم رحلة خاصة لحجاج دولة مالي ، و 11رحلة من المدينة المنورة لنقل 2300 حاجا من حجاج تضامن البحيرة و مطروح و القاهرة و الاسكندرية و الفيوم والغربية، و قرعة سوهاج والبحيرة و الوادي الجديد و الأقصر و قنا، و الأمن الوطني بخلاف رحلات العمل.