عودة 6300 حاجا من الأراضى المقدسة على الجسر الجوى لمصر للطيران

تواصل شركة مصر للطيران ،تسير جسرها الجوي لعودة حجاج بيت الله الحرام من الأراضي المقدسة ،بعد أداء مناسك الحج، حيث تسير الشركة علي مدار اليوم الخميس ،25 رحلة جوية من جدة والمدينة المنورة إلى القاهرة ، لنقل 6300 حاجًا .

وتنطلق 12 رحلة لمصر للطيران من جدة لنقل 2600 حاجًا من بينهم رحلة خاصة لحجاج دولة مالي ، و13 رحلة من المدينة المنورة لنقل 3700 حاجا من حجاج تضامن القليوبية وبورسعيد والقاهرة والشرقية والمؤسسة، وقرعة بورسعيد والبحيرة والاسكندرية والغرببة والدقهلية، وشركات سياحة بخلاف رحلات العمل.

يذكر أنه بنهاية رحلات أمس الأربعاء، ومنذ بداية الجسر الجوي المخصص لعودة الحجاج ،نقلت مصر للطيران 33 ألف حاجًا من الأراضى المقدسة إلى القاهرة على متن 152 رحلة جوية، بمعدل 21500 رحلة من جدة، وبمعدل 11500 رحلة من المدينة المنورة .