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عنتيل كفر حجازي .. نيابة المحلة تحقق مع المتهم عقب ضبطه بعد 5 شهور من الهروب

الخميس، 22 أغسطس 2019 11:21 ص
عنتيل كفر حجازي .. نيابة المحلة تحقق مع المتهم عقب ضبطه بعد 5 شهور من الهروب أمن الغربية - أرشيفية
الغربية – مصطفى عادل

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تجرى نيابة مركز المحلة بمحافظة الغربية، تحقيقات موسعة مع عنتيل كفر حجازي ويدعى"إسماعيل.ا.ا" صاحب محل لبيع قطع غيار واكسسوارات التوك توك بالقرية، بعد إلقاء القبض عليه بعد 5 شهور من هروبه بمحافظة قنا لممارسته الرزيلة والفحشاء مع 4 سيدات، وتصويرهن فى أوضاع مخله بالآداب، داخل منزله، وافتضاح أمره بعد تسريب الفيديوهات الجنسية بالقرية.

كان المتهم المعروف بـ" عنتيل كفر حجازي "، قد تعرف على عدد من السيدات بقرية كفر حجازى منهم بائعة سمك، وسيدة زوجها محبوس فى قضايا، وارتبط بهن بعلاقة عاطفية غير شرعية، واتفق معهن على الذهاب له بالمنزل لممارسة الرزيلة، وأثناء ممارسته للاعمال المنافية لآداب معهن قام بتصويرهن بمعرفتهن والاحتفاظ بالفيديوهات على جهاز لاب توب.

ودخل عنتيل كفر حجازي فى رهان مع أحد أصدقائه؛ لتصوير فيديو مع إحدى السيدات فى القرية، ولكن أحد العاملين معه فى المحل فضح أمره بعد مشاهدة أحد الفيديوهات على الكمبيوتر الخاص به فقام بنقل الفيديوهات ومساومته على الفيديوهات وطلب مبلغ 50 ألف جنيه، واستعان العنتيل بأحد أصدقائه واستدرج العامل وحذف الفيديوهات تحت تهديد السلاح، وبعد فترة نشبت مشاجرة المتهم وبين أحد الأشخاص يدعى "الدوكش" وقام بسرقة جهاز الكمبيوتر الخاص به وحذف فيديوهات أحد أقاربه وقام بتحميل الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعى.

وقرر المتهم الهروب من القرية خشية فتك الأهالى به، حتى وقع فى قبضة المقدم أحمد الشربيني رئيس مباحث الآداب بالمحلة، وأمر اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، بإحالته للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

 

 


 

 


عنتيل كفر حجازي

مدير امن الغربية

المحلة

قرية كفر حجازى

عنتيل الغربية

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