عنتيل كفر حجازي .. نيابة المحلة تحقق مع المتهم عقب ضبطه بعد 5 شهور من الهروب

كان المتهم المعروف بـ" عنتيل كفر حجازي "، قد تعرف على عدد من السيدات بقرية كفر حجازى منهم بائعة سمك، وسيدة زوجها محبوس فى قضايا، وارتبط بهن بعلاقة عاطفية غير شرعية، واتفق معهن على الذهاب له بالمنزل لممارسة الرزيلة، وأثناء ممارسته للاعمال المنافية لآداب معهن قام بتصويرهن بمعرفتهن والاحتفاظ بالفيديوهات على جهاز لاب توب.

ودخل عنتيل كفر حجازي فى رهان مع أحد أصدقائه؛ لتصوير فيديو مع إحدى السيدات فى القرية، ولكن أحد العاملين معه فى المحل فضح أمره بعد مشاهدة أحد الفيديوهات على الكمبيوتر الخاص به فقام بنقل الفيديوهات ومساومته على الفيديوهات وطلب مبلغ 50 ألف جنيه، واستعان العنتيل بأحد أصدقائه واستدرج العامل وحذف الفيديوهات تحت تهديد السلاح، وبعد فترة نشبت مشاجرة المتهم وبين أحد الأشخاص يدعى "الدوكش" وقام بسرقة جهاز الكمبيوتر الخاص به وحذف فيديوهات أحد أقاربه وقام بتحميل الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعى.

وقرر المتهم الهروب من القرية خشية فتك الأهالى به، حتى وقع فى قبضة المقدم أحمد الشربيني رئيس مباحث الآداب بالمحلة، وأمر اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، بإحالته للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات.