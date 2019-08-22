عامل زراعى يتهم تاجر خردة و3 عاطلين بسرقة معداته الزراعية فى الإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسماعلية بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز القنطرة شرق من القبض على 3 عاطلين وتاجر خردة اتهمهم عامل زراعى بسرقتهم لمعداته الزراعية من ارضه فى القنطرة شرق بالإسماعيلية.

تلقى اللواء جمال غزالى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية ، إخطارا من اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بورود بلاغ إلى مأمور مركز القنطرة شرق من المواطن "محمود.ع.م" 67 عاما عامل زراعى مقيم سهل الطينة دائرة المركز باكتشافه سرقة ماكينة الرى الخاصة بارضه الزراعية وكذلك معدات زراعية "قصابية،محراث خطاط ،بتانة"من داخل ارضه الزراعية بمنطقة ال1150 بمنطقة سهل الطينة دائرة المركز وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 1840 لسنة2019 جنح مركز القنطرة شرق.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة العميد ياسر عبدالرحيم رئيس فرع البحث الجنائى لشمال الاسماعيلية ضم رئيس مباحث مركز القنطرة شرق ومعاونيه.

توصلت تحريات فريق أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيل عصابى يضم كلا من المتهم "تامر.ر.ع"32 عاما والمتهم "محمود.م.م"26 عاما والمتهم" هانى.أ.ع"39 عاماعاطلين ومقيمين عزبة الصحة دائرة المركز.

تمكن فريق البحث من القبض على المتهمين بمناقشتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب واقعات سرقات ماكينات الرى كما اعترفوا بارتكابهم الواقعة واعطائهم المسروقات للمتهم "محمد.ع.م"50 عام تاجر خردة مقيم عزبة الغطوس دائرة المركز "سيئ النية" بالتصرف فى المسروقات.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط واخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.