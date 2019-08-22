ضم رئيس الهيئة الهندسية ومستشار الرئيس لإدارة منطقة قناة السويس الاقتصادية

كتبت هند مختار

نشرت الجريدة الرسمية، قرار للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بضم اللواء أركان حرب إيهاب محمد الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة واللواء المهندس أمير سيد أحمد ، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، لعضوية مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الإقتصادية لقناة السويس .

كما نشرت الجريدة قرار أيضا لرئيس الوزراء يتضمن الموافقة على اعتبار مشروع نزع ملكية كامل أرض ومبانى العقار، الذى تشغله مدرية إدكو الإعدادية للبنات بمحافظة البحيرة، من أعمال المنفعة العامة.



