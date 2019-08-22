ضبط 894 هاربا من أحكام قضائية بأسوان

أسوان - صلاح المسن

شنت المباحث الجنائية وإدارة تنفيذ الأحكام وضباط الأقسام والمراكز بأسوان، حملة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية، استهدفت الحملة مختلف مناطق محافظة أسوان.

تضمنت الجهود ضبط 894 هاربا من تنفيذ عقوبات متعلقة بأحكام قضائية متنوعة بأنحاء دوائر مراكز وأقسام محافظة أسوان.

حيث تمكن رجال تنفيذ الأحكام من ضبط 199 هاربا من جنح الحبس الجزئى، وضبط 32 هاربين من جنح الحبس المستأنف.

كما أسفرت جهود الحملة عن ضبط 472 صادر ضدهم أحكام بالغرامات، و188محكوما عليهم فى جنح المخالفات، تحررت المحاضر اللازمة بإجراءات الضبط.

تم مواجهة المضبوطين بصحة الأحكام القضائية الصادرة وجاري إحالتهم للنيابات المختصة، لتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم