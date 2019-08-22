ضبط 7 أشخاص سربوا امتحانات الثانوية العامة دور ثان عبر الإنترنت بمغاغة

كتب محمود عبد الراضي

نجحت أجهزة الأمن فى ضبط شخص لتداوله أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة عبر شبكة الإنترنت، وضبط 6 طلاب آخرين نشروا صورا لأسئلة الامتحانات عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم المعلوماتية المستحدثة المرتكبة من خلال شبكة المعلومات الدولية الإنترنت، فقد رصدت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات قيام (أحد الأشخاص – مقيم دائرة مركز شرطة مغاغة بمديرية أمن سوهاج) بإدارة مجموعة تحت مسمى "تسريبات أدبى" عبر أحد التطبيقات على شبكة الإنترنت، وإرسال رسائل تتضمن نشر أسئلة وإجابات إمتحان مادة اللغة الإنجليزية "ثانوية عامة دور ثانى" أثناء إنعقاد اللجان.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاعى (الأمن الوطنى- الأمن العام) ومديرية أمن سوهاج أمكن ضبطه وبحوزته "هاتف محمول" المستخدم فى ارتكاب الواقعة ، وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن الرسائل وأسئلة امتحان اللغة الإنجليزية "دور ثانى".. وباستكمال الفحص تبين أنه مشترك فى (8) مجموعات غش إمتحانات ثانوية عامة تحت مسميات مختلفة.. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة لتسهيل الغش للراغبين من الطلاب.

كما أسفرت الجهود بالتنسيق مع الجهات المعنية عن ضبط (6) طلاب لنشرهم أسئلة امتحانات الثانوية العامة (دور ثانى) والإجابات الخاصة بها على مواقع التواصل الاجتماعى، وبحوزتهم هواتف محمولة عليها صور أسئلة إمتحان مواد (الأحياء – تفاضل وتكامل - الجغرافيا) تم إتخاذ الإجراءات القانونية.