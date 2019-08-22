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ضبط 4321 هاربا من أحكام وتحصيل غرامات فى حملة أمنية بالغربية

الخميس، 22 أغسطس 2019 07:43 م
ضبط 4321 هاربا من أحكام وتحصيل غرامات فى حملة أمنية بالغربية حملة أمنية
الغربية ــ عادل ضرة

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شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام، ضمت ضباط تنفيذ الأحكام، العميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية، والنقيب محمد النجار،  بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى، قادها اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، والعميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية، تحت إشراف اللواء محمود حمزة مدير الأمن.

أسفرت جهود الحملة المكبرة، عن ضبط 4321 متهما، منهم 1250 حكما جزئيا، و 142 حكم مستأنف، و 2865 حكم غرامات، 54 حكم مخالفات، و ضبط 9 متهمين هاربين من جناية منهم هارب من مؤبد كما تم تحصيل 135 ألف جنيه غرامات، تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة، وإحالة المتهمين للنيابة العامة.


مدير امن الغربية

مدير المباحث الجنائية

حملة تنفيذ الأحكام

النيابة العامة

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