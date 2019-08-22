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ضبط 4 أطنان رنجة ومصنعات دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالقناطر

الخميس، 22 أغسطس 2019 07:48 م
ضبط 4 أطنان رنجة ومصنعات دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالقناطر رنجة - ارشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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شنت مديرية الطب البيطرى بالقليوبية، حملة بقيادة الدكتورة أمل العسيلى، مدير المديرية، وإشراف الدكتور ناصر أبو سنة ، مدير عام المجازر بالمديرية، بالتعاون مع الشرطة العامة للمسطحات والبيئة، لمتابعة الأسواق والشوادر وثلاجات بيع اللحوم حفاظا على صحة المواطنين من المنتجات غير الصالحة للاستخدام الآدمى.

وأسفرت الحملة عن ضبط 4700 كليو رنجة فاسدة ومصنعات دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى، حيث تم ضبط 2200 كيلو رنجة بأحد الثلاجات بالقناطر الخيرية، وبها تغيّر واضح فى الصفات، و2500 كيلو مصنعات دواجن بثلاجة أخرى بالقناطر الخيرية غير صالحة للاستهلاك الآدمى وبها تغيير بالمواصفات.

أضاف الدكتور ناصر أبو سنة، مدير عام المجازر بالمديرية، أن المديرية تُكثّف حملاتها لضبط الأسواق والتأكد من جودة السلع المطروحة للمواطنين، حفاظا على سلامة الأغذية وصحة المستهلكين، وإنقاذا لهم من الخطر وجشع التجار.


اخبار القليوبية

بيطري القليوبية

دواجن فاسدة

القناطر الخيرية

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