ضبط 185 طربة حشيش بحوزة مهرب بطريق مصر - إسكندرية الصحراوي

نجحت أجهزة الأمن فى ضبط أحد العناصر الإجرامية وبحوزته 185 طربة من مخدر الحشيش قبل ترويجها على عملائه، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة ورصد واستهداف وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات تهريبها وترويجها .

ورصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط أحد العناصر الإجرامية الخطرة (سائق، مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة) فى مجال تهريب مخدر الحشيش من الساحل الشمالى الغربى للبلاد وترويجه على نطاق واسع لعملائه بمحافظة الجيزة .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية وبالإشتراك مع الإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة، أمكن ضبطه حال إستقلاله إحدى السيارات فى كمين أعد له بالطريق الصحراوى (الإسكندرية/ القاهرة) بدائرة قسم شرطة ثان العامرية وبحوزته (185) طربة لمخدر الحشيش وزنت (18,500) ثمانية عشر كيلو وخمسمائة جرام) بمخزن سرى أُعد خصيصاً بالسيارة لنقل وتهريب المواد المخدرة– (مبلغ مالى – هاتف محمول) وبمواجهة المتهم المذكور إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات الإتجار، وإستخدامه للسيارة والهاتف فى عملية النقل والترويج .