ضبط 1400 علبة أدوية بيطرية منتهية الصلاحية بالفيوم

شنت مديرية التموين بمحافظة الفيوم، حملة مكبرة تحت إشراف المهندس سيد حرز الله وكيل مديريه تموين الفيوم، وتم التفتيش على محلات بيع الأدوية البيطرية، وضبطت الحملة كمية من الأدوية منتهية الصلاحية، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق

كانت إدارتي الرقابة التموينية بالمديرية، وتموين بندر اول، شاركا فى الحملة وضبطوا 450 كرتونة باجمالى عدد 1400 علبة أدوية بيطرية منتهية الصلاحية بناحية شارع الإصلاح الزراعى بالمسلة، كما تم ضبط كميات من السلع الغذائية منتهيه الصلاحيه باحد المحلات بناحيه مساكن مضرب الأرز، وتم تحرير محاضر بارقام 658، 659 جنح بندر أول ، كما تم تحرير العديد من المحاضر الأخرى منها عدم الإعلان عن أسعار وعدم وجود شهادات صحيه، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق .

