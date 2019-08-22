ضبط مدرس بحوزته معصره زيوت ورحاية ومكحلتين من العصر اليونانى بأسيوط

ترجع الواقعة، عقب ورود معلومات اللواء سامى غنيم مساعد الوزير مديرعام الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، أكدت صحتها التحريات مفادها قيام مدرس بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزله وتمكن من إستخراج بعض القطع الاثرية .

على الفور تم تشكيل فريق بحث أشرف عليه اللواء مدحت منتصر مدير مباحث الإدارة العامة لمباحث الاثار، والعميد أحمد رفعت مفتش مباحث المنطقة عقب تقنين الإجراءات وإستئذان النيابة العامة قامت مأمورية من شرطة مباحث الاثار بسوهاج برئاسة المقدم أحمد إيهاب مقلد رئيس قسم شرطة مباحث السياحة والاثار بسوهاج ومفتش مباحث المنطقة بالإشتراك العقيد إبراهيم حمدى رئيس قسم مباحث الاثار بأسيوط.

تم استهدف منازل أحمد . م . ث 52 سنة مدرس ويقيم بناحية شارع الجامع الكبير دائرة قسم أول أسيوط وبتفتيش المكان عثر على حفرة دائرية الشكل بعمق 6 متر وبعض أدوات الحفر والتنقيب.

وتم ضبط 1 معصرة زيوت ترجع للعصر اليونانى الرومانى ورحاية من الحجر الجيرى ترجع أيضا للعصر اليونانى الرومانى و2 مكحلة ترجع للعصر اليونانى الرومانى .

تم تشكيل لجنة من الاثار والتى أقرت بأن القطع المضبوطه أثرية وذات قيمة أثرية كبيرة والحفر الموجود بالمنزل بقصد التنقيب وبمواجهة المتحرى عنه بما أسفرت عنه التحريات أعترف بإرتكاب الواقعة تم تحرير محضرا بالواقعة برقم 4656 إدارى قسم أول أسيوط وجار العرض على النيابة لتتولى التحقيق.