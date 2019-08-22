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ضبط عنصر إجرامي خطر بالسحر والجمال بحوزته أقراص مخدرة

الخميس، 22 أغسطس 2019 11:40 ص
ضبط عنصر إجرامي خطر بالسحر والجمال بحوزته أقراص مخدرة أقراص مخدرة-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت أجهزة الأمن في ضبط أحد العناصر الإجرامية بمنطقة السحر والجمال لحيازته كمية من الأقراص المخدرة بقصد الإتجار، فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية فى إستهداف العناصر الإجرامية الخطرة التى تتخذ من منطقة (السحر والجمال) مكاناً لترويج المواد المخدرة.
 
 
 
وأسفر إستهداف المنطقة الحدودية بمدينة العاشر من رمضان (منطقة السحر والجمال) عن ضبط (عاطل –مقيم بدائرة قسم شرطة ثانٍ العاشر من رمضان بالشرقية- والسابق إتهامه فى قضية "مخدرات") لقيامه بالإتجار فى الأقراص المخدرة متخذاً من مدينة العاشر من رمضان مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامى ، وذلك فى كمين أعد لضبطه حال إستقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان ، وبحوزته (895 قرص لعقار الكبتاجون المخدر  - هاتف محمول) ، وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار.
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى الإستمرار فى بذل المزيد من الجهود لإستكمال تنفيذ خطة البحث الهادفة لضبط باقى العناصر الإجرامية.
 
 

السحر والجمال

مداهمات امنية

حملات امنية

حوادث

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