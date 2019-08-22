ضبط عاطلين بحوزة كل منهما كمية من الحشيش قبل ترويجها على المتعاطين بمطروح

تلقي اللواء رضا العمدة مدير أمن مطروح، إخطاراً بتمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة مطروح والقوة المرافقة، من ضبط "يوسف ع ا"- عاطل، مقيم في مطروح وبحوزته 33 قطعة لجوهر الحشيش المخدر وزنت حوالي 200 جرام.

كما تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الضبعة والقوة المرافقة، أثناء المرور الأمنى، من ضبط " عوض ا ز "- 37 سنة، عاطل، مقيم في العلمين- أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة الضبعة مستقلا دراجة بخارية بدون لوحات معدنية وبحوزته 6 قطع لجوهر الحشيش المخدر وزنت حوالي 100 جرام.

بمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم التحفظ على المتهمين والمواد المخدرة المضبوطة، وتحررت المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة.