صور.. حصاد الجمارك.. ضبط 14 طن شماريخ و 11 سبيكة ذهب و عقاقير مخدرة

كتب محمود عبد الغنى

قام رجال الجمارك، علي مدار اليوم الخميس، من ضبط العديد من محاولات التهريب كان أبرزها كميات كبيرة من الشماريخ بالاسكندرية، بالاضافة الي ضبط 11 سبيكة ذهبية مع عدد من الركاب بمطار القاهرة، وهو ما يؤكد علي يقظة رجال الجمارك ودورهم الحيوي كونهم حائط صد ضد المهربين .

ومن أهم ضبطات اليوم هو ضبط محاولة تهريب شماريخ وألعاب نارية بوزن 14 طن، حيث تمكن رجال الإدارة العامة للحركة يجمارك الاسكندرية برئاسة أحمد القرنشاوى ، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى بالمنطقة الشمالية والغربية عمليات وإدارة البحث الجنائى من ضبط محاولة تهريب كمية كبيرة من الألعاب النارية بالمخالفة لقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص ولخطورتهاعلى صحة المواطنين والأمن العام.

بدأت الواقعة بورود إخبارية سرية مشتركة مقدمة من الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي عمليات والمقدم مصطفى الجمل بمباحث الأموال العامه مفادها محاولة شركة ج . ا . غ إدخال أصناف محظورة ضمن مشمول حاوية 40 قدم مشمول الحاويه رقم07995113 NYKU بوليصة شحن رقم ASPV2461600 قادمة من الصين والصنف طبقا للمستندات عبارة عن أجزاء مكاتب وكراسي .

وتم إستصدار إذن من النيابة العامة وتشكيل لجنة مشتركة لمعاينة الحاوية من حمدى أنور الجناينى رئيس قسم بمكافحة التهرب الجمركى و أحمد متولى مأمور الحركه وعاطف الدسوقى مدير إدارة الأمن الجمركى بحضور العقيد طارق مختار بإدارة البحث الجنائي .

وبالمعاينة الفعلية تبين أن الواجهة بمقدمة الحاوية بها كمية من شنط السفر" تروللى" ووصلات صرف "منيجا" يليها حوالى 500 كرتونة ألعاب نارية عبارة عن شماريخ وصواريخ إضاءة مختلفة الأحجام والأشكال منشأ الصين بوزن 14 طن و200 كيلو جرام .

وقرر مجدى الأنصارى ، رئيس قطاع النظم والإجراءات الجمركية والمشرف على الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الشمالية إتخاذ الإجراءات القانونية .

كما تمكنت الإدارة العامة للشئون الجمركية والايداعات بجمارك الإسكندرية برئاسة حسن جابر بالتنسيق َمع الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي عمليات بالإسكندريه من ضبط محاولتى تهرب جمركى لكمية من المشروبات الكحولية والأقلام القارئة للباراكود بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته وقانون الضريبة على القيمه المضافة رقم 67 لسنة 2016 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.

وفى المحاولة الأولى تم تشكيل لجنة جمركية بإيداع خدمات الشحن برئاسة السيد عبد الهادي مدير إدارة الإيداعات و محمد عبد الموجود مدير ادارة إيداع الشحن واحمد صدقى مدير إدارة المكافحة بالمنطقة الغربية من سمير أمين رئيس قسم تعريفة وصالح حميدة مفتش المكافحة و على عبد الرحمن مدير الحركة و عصام الدريني مأمور الحركة لإنهاء الإجراءات الجمركية على مشمول بوليصة الشحن رقم 401727 بيان جمركي رقم 22013 لسنة 2019 لوجستية 3 بإسم شركة م . ا . ل ومشمولة طبقا للمستندات المقدمة عبارة عن أبواب مصفحة وخزائن مأمونة واردة من الصين .

وبالمعاينة الفعلية تبين وجود3 كرتونة بها 18 زجاجة مشروبات كحولية" خمور" سعة 750 مللي منشأ أسبانيا لم يقر عنها صاحب الشأن مستندات وبلغ إجمالي التعويضات المستحقة 271 و 254 جنيه.

وفي المحاولة الثانية وبناءا على الإخبارية رقم 978 والمقدمة من إدارة مكافحة بمحاولة شركة " ا. ق. ا " إدخال أصناف مختلفة ضمن مشمول بوليصة الشحن رقم 15320 والمخزنة بإيداع يونيفريت بيان الجمركي رقم 47709 لسنة 2019 لوجستية 3 والصنف طبقا للمستندات المقدمة عبارة عن 38 طرد أجهزة طبية معملية كاملة واردة من اليابان .

وتم تشكيل لجنة جمركية للمعاينة من محمد دغيدي مأمور الحركة وسمير أمين رئيس قسم التعريفة وصالح حميدة مفتش المكافحة تحت إشراف احمد صدقى مدير إدارة المكافحة بالمنطقة الغربية ومحمد عبد الموجود مدير الإيداع والسيد عبد الهادي مدير إدارة الإيداعات .

وبالمعاينة الفعلية تبين وجود 4 طرود بداخلهم 118 قلم قارئ للباراكود مرقوم z3220 منشأ تايلاند مخبأة داخل الأجهزة العملية وغير مثبتة بالمستندات وبلغ إجمالي التعويضات المستحقة 284 ألف و 418 جنيه .

وقرر هشام عفارة ،رئيس الإدارة المركزية لدعم العمليات بالمنطقه الشماليه والغربية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط رقمى 35 و 36 لسنة 2019 مكافحة وحررهما السعيد بركات مدير إدارة التنسيق والمتابعة ، تنفيذا لتعليمات السيد نجم رئيس مصلحة الجمارك و مجدى الأنصارى رئيس قطاع النظم والإجراءات الجمركية المشرف على الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الشمالية والغربية بتشديد الرقابة الجمركية على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.

وعن مطار القاهرة فقد تمكنت إدارة الجمارك بمطار القاهرة الدولى، اليوم الخميس، برئاسة حسن السيد مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب كمية من السبائك الذهبية بالمخالفة للقانون، وبغرض التهرب من سداد الرسوم الجمركية والتخلص من القيود الإستيرادية.

صرحت مصادر جمركية بمطار القاهرة، أنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة الخطوط الجوية لشركة تاركو للطيران رقم 112 القادمة من الخرطوم، إشتبه أحمد سيد الصغير مأمور الضبط والتفتيش، فى 3 راكبات سودانيات، وبالعرض على محمد لطفى نائب مدير الإدارة، قرر تشكيل لجنة لتفتيش حقائب الراكبات من صفاء سالم مأمور الجمرك، تحت إشراف حسين هيكل مدير الحركة والمشرف على العمل بالصالة، فلم يتم العثور على أشياء ذات قيمة داخل الحقائب، وبتفتيشهن ذاتيا، بمعرفة صفاء سالم مأمور التفتيش تبين وجود 4 سبائك ذهبية بوزن 1185 جرام مع الركبة الأولى، و 3 سبائك ذهبية بوزن 1180 جرام مع الراكبة الثانية، و 4 سبائك ذهبية بوزن 1090 جرام مع الراكبة الثالثة، بإجمالى 11 سبيكة بوزن 3 كيلو ونصف من الذهب مخفاة على أجسادهن تحت الملابس الشخصية .

قرر إبراهيم عبداللطيف رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب بمطار القاهرة الدولى إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 3 محاضر ضبط جمركى للراكبات تحت رقم 27 و 28 و 29 لسنه 2019 وتحريز المضبوطات .

كما تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولى برئاسة إبراهيم الدسوقى مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب كمية من العقاقير المخدرة الممنوع حيازتها أو تصديرها أو استيرادها أو تداولها طبقا لجداول قانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لسنه 63 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة شركة خطوط اير إيطاليا القادمة من ميلانو إشتبه عبد الرحمن أبوالحسن مأمور اللجنة الجمركية فى راكب مصرى الجنسية، وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة الإكسراى بمعرفة هيثم الدمرداش مأمور الفحص فتم تأكيد الاشتباه.

وبالعرض على إبراهيم الدسوقى مدير الجمرك قرر تشكيل لجنة جمركية لتفتيش حقائبه تحت إشراف أحمد حسانين نائب مدير الإدارة فتبين وجود 55 جرام من مخدر الحشيش و 146 قرص من عقار الكونترمال المخدر مخبأة بين طيات الملابس والاحذية داخل حقائبه .

قرر جمال عبدالفتاح مدير عام جمارك الركاب بمطار القاهرة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 25 لسنة وتحريز المضبوطات .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك و إبراهيم عبداللطيف رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب بمطار القاهرة بتشديد الرقابة على المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.