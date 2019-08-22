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الخميس، 22 أغسطس 2019 09:50 م
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صور.. جونسون يضع قدمه على طاولة فى قصر الإليزيه بحضور ماكرون

الخميس، 22 أغسطس 2019 09:05 م
صور.. جونسون يضع قدمه على طاولة فى قصر الإليزيه بحضور ماكرون جونسون يضع قدمه على طاولة فى قصر الإليزيه
باريس (رويترز)

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جونسون تصرف فى قصر الإليزيه وكأنه فى بيته ربما تطلب الأمر من رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون شهرا ليشرع فى أولى رحلاته الخارجية، لكنه سريعا ما شعر وكأنه فى بيته لدى زيارته قصر الاليزيه، مقر الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس فوضع قدمه على قطعة أثاث.

وفى لقطات مصورة، ظهر جونسون وهو يمازح المصورين الصحفيين ويضع قدمه لفترة وجيزة على طاولة القهوة فى القصر الرئاسى الفرنسي، قبل أن يلوح لممثلى وسائل الإعلام فى الغرفة، وشاهد ماكرون ما جرى مبتسما.

جاء ذلك بعد أن تحدث جونسون وماكرون للصحفيين فى فناء الإليزيه، حيث حذر ماكرون من أنه لا يوجد وقت كاف لإعادة صياغة اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى كلية قبل موعد نهائى ينقضى فى 31 أكتوبر، وقال قصر الاليزيه فى وقت لاحق إن المحادثات كانت "بناءة" و "شاملة".

جوسون ينظر إلى الكاميرات
جوسون ينظر إلى الكاميرات

 

جونسون يضع حذائه على الطاولة
جونسون يضع حذائه على الطاولة

 

 


جونسون

قصر الإليزيه

ماكرون

فرنسا

بريطانيا

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