صندوق تحيا مصر يطلق قافلة طبية ضمن مبادرة "نور حياة" فى دمياط

كتب مدحت وهبة

أطلق صندوق تحيا مصر اليوم، القوافل الطبية للمبادرة الرئاسية نور حياة فى محافظة دمياط، ضمن المرحلة الأولى من المبادرة ليصبح إجمالى المحافظات التى تعمل بها المبادرة 12 محافظة هى: السويس والإسماعيلية والشرقية والدقهلية والغربية والقليوبية والمنوفية والفيوم والمنيا وبنى سويف والجيزة ودمياط.

وتستقبل القافلة الواحدة نحو 1000 مواطن على مدار يومى الخميس والجمعة من كل أسبوع، لإجراء الكشف الطبى وتسليم العلاج والنظارات للحالات المكتشف إصابتها بمسببات ضعف وفقدان الإبصار مجانا من داخل القافلة، فضلا عن تحويل الحالات المتطلبة تدخلا جراحيا إلى المستشفيات العسكرية بكل محافظة حيث تجرى 100 عملية على مدار اليومين بكل مستشفي تعمل بها المبادرة.

وقال تامر عبد الفتاح، المدير المالى والادارى للصندوق والقائم بأعمال المدير التنفيذى، إن المرحلة من المبادرة تستمر حتى نهاية العام الحالى ومن المزمع استئناف عمل قوافل المبادرة في المدارس الابتدائية بداية أكتوبر الماضي تزامنا مع انطلاق العام الدراسي الجديد ، لافتا الى أن المرحلة الأولى من المبادرة، تستهدف إجراء المسح الطبى على 147 ألف مواطن وإجراء 20 ألف عملية مياه بيضاء مجانا خلال العام الجاري، فضلا عن إجراء الكشف الطبى لنحو 660 ألف تلميذ بالمرحلة الإبتدائية وتسليم 132 الف نظارة طبية للتلاميذ المكتشف إصابتهم بضعف الإبصار خلال الكشف الطبي

وينفذ صندوق تحيا مصر مبادرة نور حياة بتكليف من رئيس الجمهورية بالتعاون مع إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة ووزارة الداخلية ومؤسسات الأورمان، وبنك الشفاء، وصناع الخير، والجمعية الشرعية وجمعية رسالة ومؤسسة راعى مصر وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم ومنظمة الصحة العالمية، خلال 3 سنوات على 4 مراحل بتمويل قدره مليار جنيه من الصندوق.

يذكر أن الصندوق قام بفتح حساب خاص لاستقبال المساهمات في مبادرة نور حياة رقم 037037- مبادرة نور حياة، كما يستقبل كافة الاستفسارات عن المبادرة عبر الخط الساخن 15118.