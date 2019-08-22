سوبر كورة
Ads
الخميس، 22 أغسطس 2019 01:34 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

صندوق تحيا مصر يطلق قافلة طبية ضمن مبادرة "نور حياة" فى دمياط

الخميس، 22 أغسطس 2019 12:08 م
صندوق تحيا مصر يطلق قافلة طبية ضمن مبادرة "نور حياة" فى دمياط صندوق تحيا مصر يطلق قافلة طبية ضمن مبادرة "نور حياة" في دمياط
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أطلق صندوق تحيا مصر اليوم، القوافل الطبية للمبادرة الرئاسية نور حياة فى محافظة دمياط، ضمن المرحلة الأولى من المبادرة ليصبح إجمالى المحافظات التى تعمل بها المبادرة 12 محافظة هى: السويس والإسماعيلية والشرقية والدقهلية والغربية والقليوبية والمنوفية والفيوم والمنيا وبنى سويف والجيزة ودمياط.

وتستقبل القافلة الواحدة نحو 1000 مواطن على مدار يومى الخميس والجمعة من كل أسبوع، لإجراء الكشف الطبى وتسليم العلاج والنظارات للحالات المكتشف إصابتها بمسببات ضعف وفقدان الإبصار مجانا من داخل القافلة، فضلا عن تحويل الحالات المتطلبة تدخلا جراحيا إلى المستشفيات العسكرية بكل محافظة حيث تجرى 100 عملية على مدار اليومين  بكل مستشفي تعمل بها المبادرة.

وقال تامر عبد الفتاح، المدير المالى والادارى للصندوق والقائم بأعمال المدير التنفيذى، إن المرحلة من المبادرة تستمر حتى نهاية العام الحالى ومن المزمع استئناف عمل قوافل المبادرة في المدارس الابتدائية بداية أكتوبر الماضي تزامنا مع انطلاق العام الدراسي الجديد ، لافتا الى أن المرحلة الأولى من المبادرة، تستهدف  إجراء المسح الطبى على 147 ألف مواطن وإجراء 20 ألف عملية مياه بيضاء  مجانا خلال العام الجاري، فضلا عن إجراء الكشف الطبى لنحو 660 ألف تلميذ بالمرحلة الإبتدائية  وتسليم 132 الف نظارة طبية للتلاميذ المكتشف إصابتهم بضعف الإبصار خلال  الكشف الطبي

وينفذ صندوق تحيا مصر مبادرة نور حياة بتكليف من رئيس الجمهورية  بالتعاون مع إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة ووزارة الداخلية  ومؤسسات الأورمان،  وبنك الشفاء، وصناع الخير، والجمعية الشرعية وجمعية رسالة ومؤسسة راعى مصر وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم ومنظمة الصحة العالمية، خلال 3 سنوات على 4 مراحل بتمويل قدره مليار جنيه من الصندوق.

يذكر أن الصندوق قام بفتح حساب خاص لاستقبال المساهمات في مبادرة نور حياة رقم 037037- مبادرة نور حياة، كما يستقبل كافة الاستفسارات عن المبادرة عبر الخط الساخن 15118.

 

 

 


صندوق تحيا مصر

تامر عبد الفتاح

قافلة طبية

مبادرة نور حياة بدمياط

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الحكومة: إنتاج حقل ظهر الآن يمثل 8 أضعاف إنتاجه منذ عامين

الحكومة: إنتاج حقل ظهر الآن يمثل 8 أضعاف إنتاجه منذ عامين

بعد ألمانيا.. ناشئو الطائرة يهزمون الأرجنتين 3/1 فى بطولة العالم بتونس

بعد ألمانيا.. ناشئو الطائرة يهزمون الأرجنتين 3/1 فى بطولة العالم بتونس

رسميا.. اتحاد الكرة يحدد 5 سبتمبر موعداً لنهائى كأس مصر

رسميا.. اتحاد الكرة يحدد 5 سبتمبر موعداً لنهائى كأس مصر

موجز 1.. مدير عام الصحة العالمية للسيسى: "100 مليون صحة" أكبر حملة فى تاريخ البشرية

موجز 1.. مدير عام الصحة العالمية للسيسى: "100 مليون صحة" أكبر حملة فى تاريخ البشرية

انطلاق مبادرة "نور حياة" لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار بدمياط

انطلاق مبادرة "نور حياة" لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار بدمياط

أول سيدة تتولى منصب متحدث إعلامى بالسعودية.. تعرف على ابتسام حسن الشهري

أول سيدة تتولى منصب متحدث إعلامى بالسعودية.. تعرف على ابتسام حسن الشهري

وفاة جونيور أجوجو لاعب الزمالك السابق

وفاة جونيور أجوجو لاعب الزمالك السابق

طلاب الثانوية العامة دور ثان يؤكدون سهولة التاريخ وصعوبة الفيزياء

طلاب الثانوية العامة دور ثان يؤكدون سهولة التاريخ وصعوبة الفيزياء

لطلاب التنسيق.. رابط الحصول على نتيجة "تقليل الاغتراب" برقم الجلوس

لطلاب التنسيق.. رابط الحصول على نتيجة "تقليل الاغتراب" برقم الجلوس

شاهد فى دقيقة.. أغلى 10 صفقات إعارة فى تاريخ كرة القدم

شاهد فى دقيقة.. أغلى 10 صفقات إعارة فى تاريخ كرة القدم

ضبط 236 قطعة سلاح بينها "أربى جى" و"جرينوف" في مداهمات أمنية

ضبط 236 قطعة سلاح بينها "أربى جى" و"جرينوف" في مداهمات أمنية

زبدية وعويس وفونس.. والفص أحلاهم.. حصاد الكنز الأخضر فى حقول المانجا

زبدية وعويس وفونس.. والفص أحلاهم.. حصاد الكنز الأخضر فى حقول المانجا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة