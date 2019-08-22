شاهد.. استقبال الرئيس السيسى لرئيسة برلمان دولة توجو

كتب أيمن رمضان

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس، "ياوا تسيجان" رئيسة الجمعية الوطنية التوجولية، بحضور الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب وعدد من رؤساء اللجان وأعضاء البرلمان بتوجو.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس رحب برئيسة الجمعية الوطنية التوجولية، مشيداً بالعلاقات التاريخية المتميزة التي تجمع بين مصر وتوجو، ومعرباً عن التطلع لمزيد من تعميقها وتطويرها في مختلف المجالات لاسيما على المستوى البرلماني.

وأكد الرئيس ، أهمية تعزيز التبادل التجاري بين البلدين بما يتسق مع مستوى العلاقات المتميزة، مشيرًا إلى أن مصر تساند جهود التنمية في توجو من خلال دعم الخطة الوطنية للتنمية، ودورات تأهيل الكوادر وبناء القدرات التي تنظمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.

ومن جانبها، نقلت رئيسة الجمعية الوطنية التوجولية تحيات الرئيس التوجولي "فاوري أياديما" للرئيس السيسى، مؤكدة اعتزاز بلادها الكبير بمصر قيادة وشعباً، وبدورها التاريخي في القارة الأفريقية، والذي تعزز خلال السنوات الأخيرة الماضية، وتم تتويجه برئاسة مصر الحالية للاتحاد الأفريقي.