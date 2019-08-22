سوبر كورة
Ads
الخميس، 22 أغسطس 2019 10:20 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

شاهد.. استقبال الرئيس السيسى لرئيسة برلمان دولة توجو

الخميس، 22 أغسطس 2019 09:27 م
شاهد.. استقبال الرئيس السيسى لرئيسة برلمان دولة توجو الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيسة برلمان توجو
كتب أيمن رمضان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس، "ياوا تسيجان" رئيسة الجمعية الوطنية التوجولية، بحضور الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب وعدد من رؤساء اللجان وأعضاء البرلمان بتوجو.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس رحب برئيسة الجمعية الوطنية التوجولية، مشيداً بالعلاقات التاريخية المتميزة التي تجمع بين مصر وتوجو، ومعرباً عن التطلع لمزيد من تعميقها وتطويرها في مختلف المجالات لاسيما على المستوى البرلماني.

وأكد  الرئيس ، أهمية تعزيز التبادل التجاري بين البلدين بما يتسق مع مستوى العلاقات المتميزة، مشيرًا إلى أن مصر تساند جهود التنمية في توجو من خلال دعم الخطة الوطنية للتنمية، ودورات تأهيل الكوادر وبناء القدرات التي تنظمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.

ومن جانبها، نقلت رئيسة الجمعية الوطنية التوجولية تحيات الرئيس التوجولي "فاوري أياديما" للرئيس السيسى، مؤكدة اعتزاز بلادها الكبير بمصر قيادة وشعباً، وبدورها التاريخي في القارة الأفريقية، والذي تعزز خلال السنوات الأخيرة الماضية، وتم تتويجه برئاسة مصر الحالية للاتحاد الأفريقي.

 

 

 

 


الرئيس السيسى

الرئاسة المصرية

برلمان توجو

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
البنك الأهلى: خفض عائد الشهادات إلى 14%.. وقرار الفائدة يدعم الاستثمار

البنك الأهلى: خفض عائد الشهادات إلى 14%.. وقرار الفائدة يدعم الاستثمار

لماذا قرر البنك المركزى خفض أسعار الفائدة بنسبة 1.5% على الإيداع والإقراض؟.. انخفاض المعدل السنوى للتضخم العام والأساسى أهم الأسباب.. ارتفاع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى.. استمرار انخفاض معدل البطالة

لماذا قرر البنك المركزى خفض أسعار الفائدة بنسبة 1.5% على الإيداع والإقراض؟.. انخفاض المعدل السنوى للتضخم العام والأساسى أهم الأسباب.. ارتفاع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى.. استمرار انخفاض معدل البطالة

البنك المركزى يقرر خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 1.5%

البنك المركزى يقرر خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 1.5%

تسريب صوتى يكشف ألاعيب الإخوان فى ذكرى رابعة.. مذيعة إخوانية تفضح أيمن نور وقيادات الإرهابية: نظموا حفلا لكسب التعاطف "عشان يصعبوا عليهم بالتسول".. العصماء: رابعة عمرها ما كانت بطولة واللى بيحصل تفاهة

تسريب صوتى يكشف ألاعيب الإخوان فى ذكرى رابعة.. مذيعة إخوانية تفضح أيمن نور وقيادات الإرهابية: نظموا حفلا لكسب التعاطف "عشان يصعبوا عليهم بالتسول".. العصماء: رابعة عمرها ما كانت بطولة واللى بيحصل تفاهة

سجون فنلندا.. صناعة وزراعة ومرتب وإجازة كل شهرين.. اعرف التفاصيل

سجون فنلندا.. صناعة وزراعة ومرتب وإجازة كل شهرين.. اعرف التفاصيل

إنفو جراف.. تعرف على القطع الأثرية المصرية المباعة فى الخارج

إنفو جراف.. تعرف على القطع الأثرية المصرية المباعة فى الخارج

لجنة وزارية برئاسة مصطفى مدبولى لوضع استراتيجية لتطوير المنظومة الإدارية

لجنة وزارية برئاسة مصطفى مدبولى لوضع استراتيجية لتطوير المنظومة الإدارية

س و ج.. هل ينضم كهربا للأهلى عبر "محلل" الدورى البرتغالى؟

س و ج.. هل ينضم كهربا للأهلى عبر "محلل" الدورى البرتغالى؟

المخرج العالمى كوينتين تارانتينو ينتظر مولوده الأول رغم تخطيه الـ56 عاما

المخرج العالمى كوينتين تارانتينو ينتظر مولوده الأول رغم تخطيه الـ56 عاما

الأرصاد: درجات الحرارة أعلى من المعدل بدرجتين والرطوبة ترتفع من جديد

الأرصاد: درجات الحرارة أعلى من المعدل بدرجتين والرطوبة ترتفع من جديد

الحكومة: إنتاج حقل ظهر الآن يمثل 8 أضعاف إنتاجه منذ عامين

الحكومة: إنتاج حقل ظهر الآن يمثل 8 أضعاف إنتاجه منذ عامين

بعد ألمانيا.. ناشئو الطائرة يهزمون الأرجنتين 3/1 فى بطولة العالم بتونس

بعد ألمانيا.. ناشئو الطائرة يهزمون الأرجنتين 3/1 فى بطولة العالم بتونس

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة