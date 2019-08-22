سوبر كورة
Ads
الخميس، 22 أغسطس 2019 05:19 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

سول: قرار إلغاء الاتفاقية العسكرية مع اليابان لا شأن له بالتحالف الأمريكى

الخميس، 22 أغسطس 2019 04:21 م
سول: قرار إلغاء الاتفاقية العسكرية مع اليابان لا شأن له بالتحالف الأمريكى وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية كانج كيونج وها
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
أكدت وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية كانج كيونج وها، اليوم الخميس، أن قرار بلادها إلغاء الاتفاقية العسكرية مع اليابان لا صلة له بالتحالف القائم بين واشنطن وسول، في ظل المخاوف، التي قد تعوق التعاون بين الدول الثلاث من أجل تحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة. 
 
وذكرت كانج - في مؤتمر صحفي عقدته اليوم خلال زيارتها الحالية إلى بكين - أن القرار بعيد كل البعد عن مسألة التحالف القائم بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.. مؤكدة أنها ستوضح هذا الأمر لنظرائها في واشنطن وطوكيو.. حسبما أوردت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية. 
 
وأضافت أنه تم اتخاذ قرار إلغاء الاتفاق مع اليابان بشأن تبادل المعلومات الاستخباراتية والعسكرية بفعل أزمة الثقة، التي شهدتها العلاقات الثنائية بين البلدين في الفترة الأخيرة.. لافتة إلى أن سول ستجري استعداداتها لعقد محادثات مع نظرائها في واشنطن. 
 
يُشار إلى أن كوريا الجنوبية أرجعت السبب وراء اتخاذ قرار إلغاء الاتفاق العسكري مع طوكيو إلى "التغيير الخطير" في ملف التعاون الأمني بين البلدين، في ظل القيود التي فرضتها طوكيو على صادراتها إلى سول.
وتعتزم سول إخطار طوكيو بالإجراءات اللازمة قبل الموعد النهائي المحدد في 24 أغسطس عبر القنوات الدبلوماسية بين البلدين.

كانج كيونج

اليابان

كوريا الجنوبية

الولايات المتحدة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
سجون فنلندا.. صناعة وزراعة ومرتب وإجازة كل شهرين.. اعرف التفاصيل

سجون فنلندا.. صناعة وزراعة ومرتب وإجازة كل شهرين.. اعرف التفاصيل

إنفو جراف.. تعرف على القطع الأثرية المصرية المباعة فى الخارج

إنفو جراف.. تعرف على القطع الأثرية المصرية المباعة فى الخارج

لجنة وزارية برئاسة مصطفى مدبولى لوضع استراتيجية لتطوير المنظومة الإدارية

لجنة وزارية برئاسة مصطفى مدبولى لوضع استراتيجية لتطوير المنظومة الإدارية

س و ج.. هل ينضم كهربا للأهلى عبر "محلل" الدورى البرتغالى؟

س و ج.. هل ينضم كهربا للأهلى عبر "محلل" الدورى البرتغالى؟

المخرج العالمى كوينتين تارانتينو ينتظر مولوده الأول رغم تخطيه الـ56 عاما

المخرج العالمى كوينتين تارانتينو ينتظر مولوده الأول رغم تخطيه الـ56 عاما

الأرصاد: درجات الحرارة أعلى من المعدل بدرجتين والرطوبة ترتفع من جديد

الأرصاد: درجات الحرارة أعلى من المعدل بدرجتين والرطوبة ترتفع من جديد

الحكومة: إنتاج حقل ظهر الآن يمثل 8 أضعاف إنتاجه منذ عامين

الحكومة: إنتاج حقل ظهر الآن يمثل 8 أضعاف إنتاجه منذ عامين

بعد ألمانيا.. ناشئو الطائرة يهزمون الأرجنتين 3/1 فى بطولة العالم بتونس

بعد ألمانيا.. ناشئو الطائرة يهزمون الأرجنتين 3/1 فى بطولة العالم بتونس

رسميا.. اتحاد الكرة يحدد 5 سبتمبر موعداً لنهائى كأس مصر

رسميا.. اتحاد الكرة يحدد 5 سبتمبر موعداً لنهائى كأس مصر

موجز 1.. مدير عام الصحة العالمية للسيسى: "100 مليون صحة" أكبر حملة فى تاريخ البشرية

موجز 1.. مدير عام الصحة العالمية للسيسى: "100 مليون صحة" أكبر حملة فى تاريخ البشرية

انطلاق مبادرة "نور حياة" لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار بدمياط

انطلاق مبادرة "نور حياة" لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار بدمياط

أول سيدة تتولى منصب متحدث إعلامى بالسعودية.. تعرف على ابتسام حسن الشهري

أول سيدة تتولى منصب متحدث إعلامى بالسعودية.. تعرف على ابتسام حسن الشهري

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة