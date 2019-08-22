سقوط 5 عمال فى بئر أثناء عملهم فى مشروع صرف صحى بأسيوط
الخميس، 22 أغسطس 2019 07:46 م
بيارة صرف - أرشيفية
اسيوط - ضحا صالح
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سقط 5 عمال في بئر أثناء عملهم في مشروع صرف صحي تابع للهيئة القومية بمركز صدفا باسيوط ، تم استخراج 3 منهم فى حالة اعياء شديدة وجار البحث عن الاخرين.
تلقي اللواء أسعد ذكير ، مساعد وزير الداخلية مدير أمن اسيوط ، بلاغا يفيد سقوط 5 عمال داخل بيارة اثناء قيامهم بعملهم في مشروع صرف صحي بمركز صدفا، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف وتم استخراج 3 منهم فى حالة اعياء شديدة وجار البحث عن الأخرين.
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