سوبر كورة
Ads
الخميس، 22 أغسطس 2019 08:05 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

سقوط 5 عمال فى بئر أثناء عملهم فى مشروع صرف صحى بأسيوط

الخميس، 22 أغسطس 2019 07:46 م
سقوط 5 عمال فى بئر أثناء عملهم فى مشروع صرف صحى بأسيوط بيارة صرف - أرشيفية
اسيوط - ضحا صالح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
سقط 5 عمال في بئر أثناء عملهم في مشروع صرف صحي تابع للهيئة القومية بمركز صدفا باسيوط ، تم استخراج 3 منهم فى حالة اعياء شديدة وجار البحث عن الاخرين.
تلقي اللواء أسعد ذكير ، مساعد وزير الداخلية مدير أمن اسيوط ،  بلاغا يفيد سقوط 5 عمال داخل بيارة اثناء قيامهم بعملهم في مشروع صرف صحي بمركز صدفا،  وعلى الفور  انتقلت سيارات الإسعاف وتم استخراج 3 منهم فى حالة اعياء شديدة وجار البحث عن الأخرين.
 
 
 
 
 

 

 


اسيوط

حادث

صرف صحي

مركز صدفا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
البنك الأهلى: خفض عائد الشهادات إلى 14%.. وقرار الفائدة يدعم الاستثمار

البنك الأهلى: خفض عائد الشهادات إلى 14%.. وقرار الفائدة يدعم الاستثمار

لماذا قرر البنك المركزى خفض أسعار الفائدة بنسبة 1.5% على الإيداع والإقراض؟.. انخفاض المعدل السنوى للتضخم العام والأساسى أهم الأسباب.. ارتفاع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى.. استمرار انخفاض معدل البطالة

لماذا قرر البنك المركزى خفض أسعار الفائدة بنسبة 1.5% على الإيداع والإقراض؟.. انخفاض المعدل السنوى للتضخم العام والأساسى أهم الأسباب.. ارتفاع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى.. استمرار انخفاض معدل البطالة

البنك المركزى يقرر خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 1.5%

البنك المركزى يقرر خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 1.5%

تسريب صوتى يكشف ألاعيب الإخوان فى ذكرى رابعة.. مذيعة إخوانية تفضح أيمن نور وقيادات الإرهابية: نظموا حفلا لكسب التعاطف "عشان يصعبوا عليهم بالتسول".. العصماء: رابعة عمرها ما كانت بطولة واللى بيحصل تفاهة

تسريب صوتى يكشف ألاعيب الإخوان فى ذكرى رابعة.. مذيعة إخوانية تفضح أيمن نور وقيادات الإرهابية: نظموا حفلا لكسب التعاطف "عشان يصعبوا عليهم بالتسول".. العصماء: رابعة عمرها ما كانت بطولة واللى بيحصل تفاهة

سجون فنلندا.. صناعة وزراعة ومرتب وإجازة كل شهرين.. اعرف التفاصيل

سجون فنلندا.. صناعة وزراعة ومرتب وإجازة كل شهرين.. اعرف التفاصيل

إنفو جراف.. تعرف على القطع الأثرية المصرية المباعة فى الخارج

إنفو جراف.. تعرف على القطع الأثرية المصرية المباعة فى الخارج

لجنة وزارية برئاسة مصطفى مدبولى لوضع استراتيجية لتطوير المنظومة الإدارية

لجنة وزارية برئاسة مصطفى مدبولى لوضع استراتيجية لتطوير المنظومة الإدارية

س و ج.. هل ينضم كهربا للأهلى عبر "محلل" الدورى البرتغالى؟

س و ج.. هل ينضم كهربا للأهلى عبر "محلل" الدورى البرتغالى؟

المخرج العالمى كوينتين تارانتينو ينتظر مولوده الأول رغم تخطيه الـ56 عاما

المخرج العالمى كوينتين تارانتينو ينتظر مولوده الأول رغم تخطيه الـ56 عاما

الأرصاد: درجات الحرارة أعلى من المعدل بدرجتين والرطوبة ترتفع من جديد

الأرصاد: درجات الحرارة أعلى من المعدل بدرجتين والرطوبة ترتفع من جديد

الحكومة: إنتاج حقل ظهر الآن يمثل 8 أضعاف إنتاجه منذ عامين

الحكومة: إنتاج حقل ظهر الآن يمثل 8 أضعاف إنتاجه منذ عامين

بعد ألمانيا.. ناشئو الطائرة يهزمون الأرجنتين 3/1 فى بطولة العالم بتونس

بعد ألمانيا.. ناشئو الطائرة يهزمون الأرجنتين 3/1 فى بطولة العالم بتونس

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة