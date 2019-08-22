سقوط عاطل قبل ترويجه مخدر الحشيش بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من القبض على عاطل لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة، وحيازته 3 أكياس تحتوي على مخدر الحشيش، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات للرائد هشام فتحي ،معاون مباحث قسم شرطة الجيزة، تفيد اتجار عاطل بالمواد المخدرة ، وبإعداد عدة أكمنة تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبحوزته 3 أكياس تحتوي على مخدر الحشيش، ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهة المتهم، اعترف بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.