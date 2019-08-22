سقوط تشكيل عصابى انتحل صفة رجال شرطة وسرقة المواطنين بروض الفرج

كتب عبد الرحمن سيد

نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن، من ضبط 3 أشخاص لانتحالهم صفة رجال شرطة، وسرقتهم المواطنين أثناء استقلالهم ميكروباص بروض الفرج، وحرر محضر بالواقعة.

وسمعت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة روض الفرج، أثناء تفقد الحالة الأمنية، صوت استغاثة من داخل سيارة ميكروباص "بدون لوحات معدنية"، فقام بملاحقتها وترجل منها ثلاثة أشخاص بحوزة أحدهم جهاز لاسلكى، لقطع الطريق وتعطيل حركة المرور فى محاولة للهرب.

وتمكن رجال المباحث من ضبطهم وهم "بكر . ع .ع" 29 سنة موظف ومقيم مركز شبراخيت / بحيرة ضبط بحوزته جهاز لاسلكي ماركة " كينوود " و"ياسر . ع . ح" 43 سنة سائق ومقيم دائرة قسم شرطة النزهة، و"حمادة . ع . ع" 35 سنة موظف ومقيم دائرة قسم شرطة الساحل والسابق اتهامه في 3 قضايا آخرهم 8852 لسنة 2017م الساحل " نصب ".

وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المواطنين بأسلوب " انتحال صفة رجال الشرطة " وأقروا بأن المضبوطات بحوزتهم من متحصلات سرقة المجني عليه الذى استغاث بالقوات.

وبسؤال المجنى عليه "أحمد. م. م" 32 سنة سائق بشركة أوبر ومقيم شارع الدكتور عبد الوهاب ـ دائرة قسم شرطة الساحل، وقرر بأنه حال تواجده داخل السيارة قيادته رقم ق ب ع 2651 ماركة نيسان فضي اللون بشارع شبرا ـ دائرة قسم شرطة الساحل فوجئ بقيام المتهمين باصطحابه داخل السيارة المشار إليها عقب ايهامه بأنهم رجال شرطة واستولوا منه على هاتفه المحمول ومبلغ مالي 30 ألف جنيه.

وبمواجهة المتهمين بما جاء بأقوال المجني عليه أيدوها واعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم تحرير المحضر اللازم , والعرض على النيابة العامة.