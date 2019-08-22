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الخميس، 22 أغسطس 2019 04:24 ص
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سفر وعودة 1108مصريين وليبيين و235 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال24 ساعة

الخميس، 22 أغسطس 2019 04:04 ص
سفر وعودة 1108مصريين وليبيين و235 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال24 ساعة منفذ السلوم
مطروح – فريق المحافظات

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أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 1108 مصريين وليبيين و235 شاحنة، فى الاتجاهين، عبر المنفذ، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

تلقى اللواء رضا العمدة مدير أمن مطروح، إخطارا بأن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 880 إلى الجانب الليبي، بينهم  312 مصريا و568 ليبيين.

كما تم إنهاء إجراءات وصول 228 بينهم 190 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و 38 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية.

وعلى جانب أخر سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات سفر 136 شاحنة وعودة 99  شاحنة عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضي الليبية، بالمنطقة الشرقية.


محافظة مطروح

منفذ السلوم

ليبيا

سفر الشاحنات والافراد

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