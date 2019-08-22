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سفاح السيدات ببني سويف: قتلت 4 مسنات وتورطت فى 36 جريمة

الخميس، 22 أغسطس 2019 06:32 م
سفاح السيدات ببني سويف: قتلت 4 مسنات وتورطت فى 36 جريمة سفاح السيدات ببنى سويف
كتب محمود عبد الراضي

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اعترافات تفصيلية ادلى بها سفاح السيدات ببني سويف بعد القبض عليه،حيث أكد المتهم أنه قتل 4 سيدات مسنات للاستيلاء على متعلقاتهن الشخصية ، مضيفا أنه سبق اتهامه في 36 قضية،  وأنه يستهدف كبار السن من السيدات المسنات لعدم قدرتهن على مقاومته.

ونجحت أجهزة الأمن في ضبط مسجل شقى خطر لإرتكابه 4 وقائع قتل لسيدات مسنات بمحافظة بنى سويف ، إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة، ومن منطلق تنفيذ إستراتيجية العمل الأمنى الهادفة إلى كشف غموض جميع القضايا وتحديد وضبط مرتكبيها.

وتم رصد (4) حوادث قتل مجهلة بدائرة مركز شرطة بنى سويف على فترات زمنية مختلفة لسيدات مُسنات تشابهت ظروف وملابسات إرتكابها.. وأسفرت جهود أجهزة الوزارة عن تحديد مرتكب تلك الوقائع وهو (مسجل شقى خطر - مزارع - مقيم بقرية إبشنا دائرة المركز "مسجل جنائى سرقات مواشى" وسبق إتهامه فى 36 قضية "سرقة بالإكراه، شروع فى قتل، سرقات مواشى، سلاح بدون ترخيص، سرقات متنوعة، آداب عامة، ضرب").

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه بمأمورية من قطاع الأمن العام بالإشتراك مع أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن بنى سويف أسفرت عن ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الوقائع المشار إليها، وقرر بتعديه على المجنى عليهن، والإستيلاء على ما بحوزتهن من متعلقات، وبإرشاده تم ضبط المتعلقات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

 

 


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