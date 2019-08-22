زراعة عدسات العين البديل الأمثل لقصر النظر الشديد..الدكتور أحمد المعتصم يؤكد

تقرير خاص

في كثير من الحالات يقوم المريض بإجراء عملية لتصحيح الابصار على الرغم من أنه يناسبه زراعة عدسات بشكل أكبر، لذا يجب أن نعلم الحالات التي يصلح معها إجراء عمليات تصحيح الابصار والعمليات التي لا يصلح معها تصحيح الإبصار ويناسبها زراعة العدسات.

الدكتور أحمد المعتصم، استشاري تصحيح الإبصار والمياه البيضاء والقرنية المخروطية، يوضح ذلك من خلال التقرير التالي، ويؤكد أن عملية زراعة عدسات العين البديل الأمثل لقصر النظر الشديد.



عمليات-تناسب-قصر-النظر-لدى-المريض

واكد الدكتور أحمد المعتصم في حديثه لـ "اليوم السابع" أن هناك مجموعة من الفحوصات التي تحدد نوع العملية المناسبة للمريض والتي تتمثل في قياس سماكة القرنية مع عمل فحص لها وقياس النظر و معرفة عمر المريض، لافتاً إلى أنه إذا وجد إن مقاس نظر المريض عالي أو مرتفع فمن الأفضل أن يقوم بإجراء عملية الفيمتوليزك التي يتم من خلالها يتم قص سطح القرنية بواسطة الليزر، أو إجراء عملية الفيمتو سمايل الذي لا يتم عمل قص نهائي لسطع القرنية.



معلومات-هامة-حول-عملية-زراعة-العدسات

واشار إلى أنه إذا كان مقاس النظر عالي جدا ( قصر النظر الشديد) فمن الأفضل أن نجري عملية زراعة العدسة، مؤكدا أنه عندما يسمع أي إنسان كلمة "زراعة العدسة" ينتابه الخوف ولكن عملية زراعة العدسات أصبحت الآن آمنة جدا ، وعملية سهلة للغاية لا تستغرق سوى دقيقة أو دقيقتين على الأكثر، وتلك العدسات مصنوعة من الكولاجين مثل جسم الإنسان تعيش معه مدة طويلة جدا فالبديل الأمثل لقصر النظر الشديد هو عملية زراعة عدسات العين.

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