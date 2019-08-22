الرئيسية حوادث زحام مرورى بسبب انقلاب مقطورة أعلى الطريق الدائرى اتجاه المريوطية الخميس، 22 أغسطس 2019 09:14 م زحام مرورى - أرشيفية كتب عبد الرحمن سيد مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء أصيب شخص فى حادث انقلاب مقطورة أعلى الطريق الدائرى ، مما أدى إلى توقف حركة المرور للقادم من أكتوبر للمتجه الى المريوطية، و أنتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث. تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة ، بلاغا من الخدمات المعينة فى الطريق الدائرى بوقوع حادث مرورى، و على الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات . حادث مرورى بالدائرى اوناش مرورية للحادث زحام مرورى بالطريق انقلاب مقطورة مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة صور.. زحام مرورى بطريق الكورنيش من ميدان المؤسسة وحتى منطقة روض الفرج الإثنين، 19 أغسطس 2019 11:07 ص زحام مرورى أعلى طريق السويس الصحراوى بسبب حادث تصادم ومصرع 3 أشخاص الأربعاء، 31 يوليه 2019 01:06 م زحام مرورى بسبب كسر ماسورة مياه بطريق الواحات اتجاه الجيزة الأحد، 28 يوليه 2019 07:53 م زحام مرورى بسبب حادث انقلاب سيارة نقل أعلى طريق الواحات اتجاه أكتوبر الخميس، 11 يوليه 2019 03:21 م لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع البنك الأهلى: خفض عائد الشهادات إلى 14%.. وقرار الفائدة يدعم الاستثمار لماذا قرر البنك المركزى خفض أسعار الفائدة بنسبة 1.5% على الإيداع والإقراض؟.. انخفاض المعدل السنوى للتضخم العام والأساسى أهم الأسباب.. ارتفاع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى.. استمرار انخفاض معدل البطالة البنك المركزى يقرر خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 1.5% تسريب صوتى يكشف ألاعيب الإخوان فى ذكرى رابعة.. مذيعة إخوانية تفضح أيمن نور وقيادات الإرهابية: نظموا حفلا لكسب التعاطف "عشان يصعبوا عليهم بالتسول".. العصماء: رابعة عمرها ما كانت بطولة واللى بيحصل تفاهة سجون فنلندا.. صناعة وزراعة ومرتب وإجازة كل شهرين.. اعرف التفاصيل إنفو جراف.. تعرف على القطع الأثرية المصرية المباعة فى الخارج لجنة وزارية برئاسة مصطفى مدبولى لوضع استراتيجية لتطوير المنظومة الإدارية س و ج.. هل ينضم كهربا للأهلى عبر "محلل" الدورى البرتغالى؟ المخرج العالمى كوينتين تارانتينو ينتظر مولوده الأول رغم تخطيه الـ56 عاما الأرصاد: درجات الحرارة أعلى من المعدل بدرجتين والرطوبة ترتفع من جديد الحكومة: إنتاج حقل ظهر الآن يمثل 8 أضعاف إنتاجه منذ عامين بعد ألمانيا.. ناشئو الطائرة يهزمون الأرجنتين 3/1 فى بطولة العالم بتونس المزيد من Trending Plus
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