زحام مرورى بسبب انقلاب مقطورة أعلى الطريق الدائرى اتجاه المريوطية

كتب عبد الرحمن سيد

أصيب شخص فى حادث انقلاب مقطورة أعلى الطريق الدائرى ، مما أدى إلى توقف حركة المرور للقادم من أكتوبر للمتجه الى المريوطية، و أنتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة ، بلاغا من الخدمات المعينة فى الطريق الدائرى بوقوع حادث مرورى، و على الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات .