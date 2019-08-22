روسيا تحذر مواطنيها من مخاطر حدوث اضطرابات جديدة فى شوارع باريس

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حذرت وزارة الخارجية الروسية اليوم الخميس مواطنيها من مخاطر حدوث اضطرابات قد تشهدها شوارع العاصمة الفرنسية باريس بعد غد السبت، حيث من المقرر أن تشهد المدينة نشاطًا احتجاجيًا لحركة "السترات الصفراء".

وذكر مركز إدارة الحالات والأزمات بوزارة الخارجية الروسية- عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماع "تويتر"، حسبما أوردت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية-: أن فرنسا، في الـ 24 من أغسطس الجاري ستشهد احتجاجاتا لحركة "السترات الصفراء" بالعاصمة الفرنسية باريس؛ مُضيفًا أنه سيكون هناك المزيد من التدابير الأمنية؛ وإغلاق الطرق؛ نظرًا لإمكانية حدوث اضطرابات في الشوارع الباريسية.

يذكر أن احتجاجات "السترات الصفراء" بدأت في فرنسا في الـ17 من نوفمبر الماضي، بشكل واسع النطاق للمطالبة بعدم رفع ضريبة الوقود وأسعار الغاز، ويؤكد المحتجون أنهم غير راضين عن السياسات الاجتماعية للسلطات الفرنسية؛ ما يجعلهم يواصلون النزول إلى الشوارع في جميع أنحاء البلاد، رغم التدابير التي أعلنتها القيادة الفرنسية لتهدئة الوضع، ويرافق الاحتجاجات في كثير من الأحيان أعمال شغب واشتباكات بين المتظاهرين والشرطة.