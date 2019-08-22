سوبر كورة
Ads
الخميس، 22 أغسطس 2019 03:43 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

روسيا تحذر مواطنيها من مخاطر حدوث اضطرابات جديدة فى شوارع باريس

الخميس، 22 أغسطس 2019 03:14 م
روسيا تحذر مواطنيها من مخاطر حدوث اضطرابات جديدة فى شوارع باريس باريس ارشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
 حذرت وزارة الخارجية الروسية اليوم الخميس مواطنيها من مخاطر حدوث اضطرابات قد تشهدها شوارع العاصمة الفرنسية باريس بعد غد السبت، حيث من المقرر أن تشهد المدينة نشاطًا احتجاجيًا لحركة "السترات الصفراء".
 
وذكر مركز إدارة الحالات والأزمات بوزارة الخارجية الروسية- عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماع "تويتر"، حسبما أوردت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية-: أن فرنسا، في الـ 24 من أغسطس الجاري ستشهد احتجاجاتا لحركة "السترات الصفراء" بالعاصمة الفرنسية باريس؛ مُضيفًا أنه سيكون هناك المزيد من التدابير الأمنية؛ وإغلاق الطرق؛ نظرًا لإمكانية حدوث اضطرابات في الشوارع الباريسية. 
 
يذكر أن احتجاجات "السترات الصفراء" بدأت في فرنسا في الـ17 من نوفمبر الماضي، بشكل واسع النطاق للمطالبة بعدم رفع ضريبة الوقود وأسعار الغاز، ويؤكد المحتجون أنهم غير راضين عن السياسات الاجتماعية للسلطات الفرنسية؛ ما يجعلهم يواصلون النزول إلى الشوارع في جميع أنحاء البلاد، رغم التدابير التي أعلنتها القيادة الفرنسية لتهدئة الوضع، ويرافق الاحتجاجات في كثير من الأحيان أعمال شغب واشتباكات بين المتظاهرين والشرطة.

باريس

روسيا

فرنسا

السترات الصفراء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
س و ج.. هل ينضم كهربا للأهلى عبر "محلل" الدورى البرتغالى؟

س و ج.. هل ينضم كهربا للأهلى عبر "محلل" الدورى البرتغالى؟

المخرج العالمى كوينتين تارانتينو ينتظر مولوده الأول رغم تخطيه الـ56 عاما

المخرج العالمى كوينتين تارانتينو ينتظر مولوده الأول رغم تخطيه الـ56 عاما

الأرصاد: درجات الحرارة أعلى من المعدل بدرجتين والرطوبة ترتفع من جديد

الأرصاد: درجات الحرارة أعلى من المعدل بدرجتين والرطوبة ترتفع من جديد

الحكومة: إنتاج حقل ظهر الآن يمثل 8 أضعاف إنتاجه منذ عامين

الحكومة: إنتاج حقل ظهر الآن يمثل 8 أضعاف إنتاجه منذ عامين

بعد ألمانيا.. ناشئو الطائرة يهزمون الأرجنتين 3/1 فى بطولة العالم بتونس

بعد ألمانيا.. ناشئو الطائرة يهزمون الأرجنتين 3/1 فى بطولة العالم بتونس

رسميا.. اتحاد الكرة يحدد 5 سبتمبر موعداً لنهائى كأس مصر

رسميا.. اتحاد الكرة يحدد 5 سبتمبر موعداً لنهائى كأس مصر

موجز 1.. مدير عام الصحة العالمية للسيسى: "100 مليون صحة" أكبر حملة فى تاريخ البشرية

موجز 1.. مدير عام الصحة العالمية للسيسى: "100 مليون صحة" أكبر حملة فى تاريخ البشرية

انطلاق مبادرة "نور حياة" لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار بدمياط

انطلاق مبادرة "نور حياة" لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار بدمياط

أول سيدة تتولى منصب متحدث إعلامى بالسعودية.. تعرف على ابتسام حسن الشهري

أول سيدة تتولى منصب متحدث إعلامى بالسعودية.. تعرف على ابتسام حسن الشهري

وفاة جونيور أجوجو لاعب الزمالك السابق

وفاة جونيور أجوجو لاعب الزمالك السابق

طلاب الثانوية العامة دور ثان يؤكدون سهولة التاريخ وصعوبة الفيزياء

طلاب الثانوية العامة دور ثان يؤكدون سهولة التاريخ وصعوبة الفيزياء

لطلاب التنسيق.. رابط الحصول على نتيجة "تقليل الاغتراب" برقم الجلوس

لطلاب التنسيق.. رابط الحصول على نتيجة "تقليل الاغتراب" برقم الجلوس

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة