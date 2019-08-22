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رئيس جامعة بنى سويف يوقع إتفاقية تعاون مشترك مع هيئة الطاقة الذرية

الخميس، 22 أغسطس 2019 04:16 م
رئيس جامعة بنى سويف يوقع إتفاقية تعاون مشترك مع هيئة الطاقة الذرية الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف
بنى سويف - هانى فتحى

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وقع الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، إتفاقية تعاون مشترك بين الجامعة وهيئة الطاقة الذرية، وتهدف الإتفاقية إلى تفعيل الشراكة بين الجامعة والمؤسسات العاملة فى مجال العلوم والطاقة الذرية لخدمة المجتمع المصرى فى مجال إدارة الأزمات بأنواعها المختلفة

وأوضح الدكتور منصور حسن، أن الإتفاقية تعمل على دعم التعاون فى مجالات تطوير البحث العلمى والبرامج الجديدة التى تهتم بالتدريب المهاري والعلمي ذات الاهتمام المشترك لخدمة سوق العمل بإعتبارها أنها قاطرة التنمية لكافة المشروعات التنموية ، مضيفا أن أهمية تلك الإتفاقية تأتى فى إطار التوعية المجتمعية للاستخدمات السلمية للطاقة الذرية وذلك فى إطاراستراتيجية توجه الدولة للاستخدام الأمثل للطاقة.

حضر توقيع الإتفاقية من الجانبين الدكتور عاطف عبد الحميد رئيس هيئة الطاقة الذرية ، والدكتور خالد صقر نائب رئيس الهيئة ، والدكتور جمال عبد الرحمن عميد كلية الحقوق ، والدكتور سيد عبد القادر عميد كلية علوم الأرض ، والدكتورة حنان سليمان عميد كلية العلوم ،والدكتور ممتاز حجاب عميد معهد أبحاث النباتات الطبية والعطرية والمنسق العام للبرامج الخاصة والشعب بالجامعة.

 


الدكتور منصور حسن

رئيس جامعة بنى سويف

هيئة الطاقة الذرية

جامعه بنى سويف

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