رئيس جامعة القاهرة يهنئ الأقباط بعيد العذراء.. ويؤكد: عيد لكل المصريين

هنأ الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، الأخوة الأقباط بعيد العذراء مريم عليها السلام، حيث كتب على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، عن ميلاد السيدة العذراء: "(وَإِنِّى سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّىٓ أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ ٱلشَّيْطَٰنِ ٱلرَّجِيمِ)، قائلا: "كل عام وكل أخوتنا الأقباط بخير ومحبة وسلام".

وأشار الخشت، إلى أن اليوم عيد لكل أطياف الشعب المصرى، مؤكدا أن المسلمين والمسيحيين فى مصر طالما يضربون أمثالا فى التسامح والعيش المشترك، فتجد المسلمون يحتفلون بأعياد اخوتهم الأقباط والعكس صحيح، قائلا: "هذا هو الشعب المصرى وطن واحد ونسيج واحد وأهداف مشتركة فى حماية الوطن".

كان البابا تواضروس الثاني، قدم التهنئة للأقباط بمناسبة انتهاء صوم السيدة العذراء مريم، لافتا إلى أن القديسة مريم العذراء محبوبة جدا ونطوبها باستمرار.