رئيس بعثة حج التضامن: عودة 580 حاجًا من الأراضى المقدسة اليوم

رسالة الحج ـ محمود عبد الراضى

قال أيمن عبد الموجود رئيس بعثة حج التضامن، إنه من المقرر أن يشهد اليوم الخميس عودة 580 حاجًا من ضيوف الرحمن من حجيج الجمعيات الأهلية من محافظات الشرقية والقاهرة والمؤسسة القومية، لتيسير الحج والعمرة، على أن يجرى التفويج من مطار جدة إلى مطار القاهرة، مشيرًا إلى تواصل عمليات التفويج حتى 30 أغسطس الجارى لتفويج 12 ألف حاج هم بعثة ضيوف الرحمن من حجيج الجمعيات الأهلية.



وكان عبد الموجود قد شهد احتفال بعثة القليوبية أمس بحجيجها والبدء بتفويجهم إلى أرض الوطن بعد تمام مناسك الحج، حيث قدم ضيوف الرحمن الشكر لوزارة التضامن على كل الخدمات والرعاية التى قدمت لضيوف الرحمن والتى جعلتهم متفرغين تمامًا للعبادة وأداء المناسك بسهولة ويسر.



وقام عبد الموجود بعدد من الزيارات التفقدية للجان المطارات للتأكد من توافر كافة الخدمات والتيسيرات للحجيج وسرعة إنهاء إجراءات العودة، وأن أعضاء البعثة يؤدون عملهم وسط تنسيق كامل مع الجانب السعودى.