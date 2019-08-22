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رئيس الوزراء يرأس اليوم اجتماع الحكومة الأسبوعى لمتابعة عدد من الملفات

الخميس، 22 أغسطس 2019 08:14 ص
رئيس الوزراء يرأس اليوم اجتماع الحكومة الأسبوعى لمتابعة عدد من الملفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

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يرأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماع الحكومة الأسبوعى بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين، لمتابعة عدد من الملفات وتوافر السلع والخدمات التى تقدم للمواطنين.

وكانت الحكومة قد وافقت، فى اجتماعها الأخير، على تعديل بعض مواد قرار رئيس الجمهورية رقم 223 لسنة 2018، بإنشاء الهيئة العامة لاستاد القاهرة الرياضى، ومن بين هذه التعديلات تشكيل مجلس إدارة الهيئة برئاسة وزير الشباب والرياضة وعضوية 6 من ذوى الخبرة يصدر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على ترشيح من جانب الوزير، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أخرى، ويعين مجلس الإدارة مديراً تنفيذياً للهيئة لمدة عام قابلة للتجديد، ويحدد معاملته المالية.

كما نصت التعديلات على استبدال عبارة "رئيس مجلس الإدارة" الواردة فى قرار رئيس الجمهورية، بعبارة "المدير التنفيذى للهيئة".

يأتى ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، باتباع الأساليب الحديثة لتحقيق أفضل استفادة ممكنة من موارد الدولة بأسلوب استثمارى، وكذلك فى ضوء المتغيرات العالمية فى المجال الرياضى خلال السنوات الماضية وتحوله إلى قطاع منتج يسهم بشكل مباشر فى الدخل القومى، كما تأتى هذه التعديلات فى ضوء رؤية مصر 2030.


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