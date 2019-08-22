سوبر كورة
Ads
الخميس، 22 أغسطس 2019 03:47 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

رئيس إيطاليا يريد اتفاقا سريعا من أجل تشكيل حكومة جديدة

الخميس، 22 أغسطس 2019 03:17 م
رئيس إيطاليا يريد اتفاقا سريعا من أجل تشكيل حكومة جديدة الرئيس الإيطالى سيرجيو ماتاريلا
(رويترز)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال مصدر مطلع اليوم الخميس، إن الرئيس الإيطالى يريد من الأحزاب السياسية التوصل لاتفاق بشأن تشكيل تحالف حكومى جديد خلال الأيام القليلة المقبلة إذا أرادت تجنب انتخابات مبكرة.

ويخيم الاضطراب السياسي على الدولة صاحبة ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو بعد انهيار حكومتها هذا الأسبوع عقب شهور من الخلافات الداخلية مما أجبر رئيس الوزراء جوزيبي كونتي على الاستقالة بينما كانت روما تبدأ الإعداد لميزانية 2020.

وجاءت بداية الانهيار من حزب الرابطة اليميني الذي أعلن زعيمه ماتيو سالفيني موت التحالف الحاكم قبل أسبوعين قائلا إنه لم يعد يستطيع العمل مع شريكه في التحالف حزب 5-نجوم.

ودعا سالفيني الذي يشغل منصب وزير الداخلية إلى انتخابات جديدة بهدف العودة إلى السلطة رئيسا للوزراء بتفويض يمكنه من إطلاق حزمة إنفاق كبيرة العام المقبل وتحدي القواعد المالية للاتحاد الأوروبي.

وبدأ الرئيس سيرجيو ماتاريلا مشاورات لتشكيل حكومة جديدة بعد استقالة كونتي يوم الثلاثاء والذي اتهم سالفيني في خطاب تنحيه بتعريض الاقتصاد للخطر من أجل مكاسب شخصية وسياسية.

ويلتقي ماتاريلا اليوم الخميس بممثلين عن الحزب الديمقراطي المعارض المنتمي لتيار يسار الوسط وحزب 5-نجوم بشأن تشكيل تحالف حاكم.

ويخشى الحزبان من سالفيني الذي أكسبه موقفه المناهض للاتحاد الأوروبي والمهاجرين دعما في استطلاعات الرأي على حسابهما ويعتقدان أنه قد يحقق انتصارا كبيرا إذا اجريت الانتخابات الآن.

وارتفعت الأسواق المالية منذ استقالة كونتي على ما يبدو أملا في نجاح تحالف حزب 5-نجوم والحزب الديمقراطي في تفادي انتخابات مبكرة. ويخشى بعض المستثمرين من أن يقوم سالفيني في حال أصبح رئيسا للوزراء بزيادة الإنفاق ووضع البلد المثقل بالديون في مسار تصادمي مع الاتحاد الأوروبي.

وقال المصدر المطلع إنه رغم ذلك يصر ماتاريلا على مهلة قصيرة ويريد رؤية مؤشرات واضحة على اتفاق لتحالف جديد ممكن اليوم الخميس وتطورات كبيرة بحلول مطلع الاسبوع القادم.

 


ايطاليا

الحكومة الايطالية

منطقة اليورو

سيرجيو ماتاريلا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

4 سيناريوهات تواجه إيطاليا بعد استقالة كونتى.. الانتخابات المبكرة تتصدر التوقعات لحل الأزمة.. البلد الأوروبى أمام مفاضلة بين تشكيل حكومة معتدلة وتكنوقراط ووحدة وطنية.. صحيفة إيطالية: سالفينى فى الصدارة

الخميس، 22 أغسطس 2019 02:00 ص

رئيس إيطاليا يمنح سفيرة السودان السابقة فى روما وساما رفيعا

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 11:00 م

إيطاليا تستقبل مهاجرين على متن سفينة أوبن أرمز على أراضيها

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 05:08 ص

جينتولى تعليقا على استقالة كونتى: سقطت واحدة من أسوأ الحكومات فى إيطاليا

الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 08:24 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
س و ج.. هل ينضم كهربا للأهلى عبر "محلل" الدورى البرتغالى؟

س و ج.. هل ينضم كهربا للأهلى عبر "محلل" الدورى البرتغالى؟

المخرج العالمى كوينتين تارانتينو ينتظر مولوده الأول رغم تخطيه الـ56 عاما

المخرج العالمى كوينتين تارانتينو ينتظر مولوده الأول رغم تخطيه الـ56 عاما

الأرصاد: درجات الحرارة أعلى من المعدل بدرجتين والرطوبة ترتفع من جديد

الأرصاد: درجات الحرارة أعلى من المعدل بدرجتين والرطوبة ترتفع من جديد

الحكومة: إنتاج حقل ظهر الآن يمثل 8 أضعاف إنتاجه منذ عامين

الحكومة: إنتاج حقل ظهر الآن يمثل 8 أضعاف إنتاجه منذ عامين

بعد ألمانيا.. ناشئو الطائرة يهزمون الأرجنتين 3/1 فى بطولة العالم بتونس

بعد ألمانيا.. ناشئو الطائرة يهزمون الأرجنتين 3/1 فى بطولة العالم بتونس

رسميا.. اتحاد الكرة يحدد 5 سبتمبر موعداً لنهائى كأس مصر

رسميا.. اتحاد الكرة يحدد 5 سبتمبر موعداً لنهائى كأس مصر

موجز 1.. مدير عام الصحة العالمية للسيسى: "100 مليون صحة" أكبر حملة فى تاريخ البشرية

موجز 1.. مدير عام الصحة العالمية للسيسى: "100 مليون صحة" أكبر حملة فى تاريخ البشرية

انطلاق مبادرة "نور حياة" لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار بدمياط

انطلاق مبادرة "نور حياة" لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار بدمياط

أول سيدة تتولى منصب متحدث إعلامى بالسعودية.. تعرف على ابتسام حسن الشهري

أول سيدة تتولى منصب متحدث إعلامى بالسعودية.. تعرف على ابتسام حسن الشهري

وفاة جونيور أجوجو لاعب الزمالك السابق

وفاة جونيور أجوجو لاعب الزمالك السابق

طلاب الثانوية العامة دور ثان يؤكدون سهولة التاريخ وصعوبة الفيزياء

طلاب الثانوية العامة دور ثان يؤكدون سهولة التاريخ وصعوبة الفيزياء

لطلاب التنسيق.. رابط الحصول على نتيجة "تقليل الاغتراب" برقم الجلوس

لطلاب التنسيق.. رابط الحصول على نتيجة "تقليل الاغتراب" برقم الجلوس

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة