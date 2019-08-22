دار الإفتاء توضح حكم دفع الزكاة فى دعم المستشفيات الحكومية المجانية

ردت دار الإفتاء المصرية، على سؤال أحد متابعى صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك حول صرف الزكاة للمستشفيات الحكومية، جاء نصه: "هل يجوز دفع الزكاة فى دعم المستشفيات الحكومية المجانية التى جرى العرف أنها تعالج المرضى الفقراء؟".

وقالت دار الإفتاء: "يجوز دفع الزكاة فى دعم المستشفيات التى تعالج المرضى الفقراء، على ما ذهب إليه بعض العلماء مِن أن مصرف (سبيل الله) الذى جاء فى الآية الكريمة: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِى سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60] يشمل كل القُرَب وسبل الخير ومصالح الناس العامة، عند الحاجة إلى ذلك لأن الأصل فى الزكاة تمليكها للمحتاج.