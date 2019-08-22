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دار الإفتاء توضح حكم دفع الزكاة فى دعم المستشفيات الحكومية المجانية

الخميس، 22 أغسطس 2019 12:09 م
دار الإفتاء توضح حكم دفع الزكاة فى دعم المستشفيات الحكومية المجانية دار الافتاء
كتب على عبد الرحمن

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ردت دار الإفتاء المصرية، على سؤال أحد متابعى صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك حول صرف الزكاة للمستشفيات الحكومية، جاء نصه: "هل يجوز دفع الزكاة فى دعم المستشفيات الحكومية المجانية التى جرى العرف أنها تعالج المرضى الفقراء؟".
 
وقالت دار الإفتاء: "يجوز دفع الزكاة فى دعم المستشفيات التى تعالج المرضى الفقراء، على ما ذهب إليه بعض العلماء مِن أن مصرف (سبيل الله) الذى جاء فى الآية الكريمة: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِى سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60] يشمل كل القُرَب وسبل الخير ومصالح الناس العامة، عند الحاجة إلى ذلك لأن الأصل فى الزكاة تمليكها للمحتاج.
 
 
 
 
 

 

 


صرف الزكاة للمستشفيات

التبرع للمستشفيات

الافتاء

دار الإفتاء

مصارف الزكاه

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