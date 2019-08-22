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حملات مكبرة لرفع الإشغالات ورصد المخالفات المرورية بشوراع وميادين القاهرة

الخميس، 22 أغسطس 2019 03:01 م
حملات مكبرة لرفع الإشغالات ورصد المخالفات المرورية بشوراع وميادين القاهرة حملة إزالة الإشغالات
كتب عبد الرحمن سيد

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شنت مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن، العديد من الحملات الإنضباطية على مدار اليوم بكافة محاور وميادين العاصمة، لفرض هيبة الدولة وسيادتها وتفعيل التواجد الأمنى لإعادة الوجه الحضارى بكافة الطرق و المحاور و الميادين بالعاصمة، وإزالة كافة الإشغالات والتعديات والمخالفات على مستوى الميادين والشوارع للعمل على تحقيق السيولة المرورية مع العمل على رصد السيارات المتروكة بالشوارع ورفعها و مجابهه ظاهرة انتشار عربات التوك توك والمقاهى بدون ترخيص. 
 
وشاركت فى حملات مكبرة بعدد من المناطق والميادين (الإدارة العامة لمرور القاهرة - الإدارة العامة لمباحث القاهرة - قوات أمن القاهرة - إدارة شرطة المرافق).
 
وأسفرت نتائج تلك الحملات في مجال المرافق (825 إزالة إدارية – 155 محاضر إشغال طريق - 83 محاضر إدارية بدون ترخيص-51 محاضر تلوث بيئة – 45 محاضر بائع متجول – 9 عربة كارو - 2 محاضر عدم شهادة صحية - 3 عربة يد لبيع الفاكهة - 4 فاترينة استانلس لبيع المأكولات - 4 توك توك – 2 غلق أدارى –  4 لافتة إعلانات - 2 غرزة شاى– 3 استكمال أعمال الإزالة .
 
فى مجال المرور تم ضبط ( 10 طمس اللوحات – 31 الانتظار في الممنوع – 24 تعطيل حركة المرور - 23 ملصقات ومعلقات – 143 متنوعة – 100 مخالفة شروط التراخيص – 5 حظر سير النقل – 23 بدون قيادة – 17 بدون تسيير – 87 انبعاث دخان – 96 أمن ومتانة 11 دراجات نارية – 5حجز توك توك - 2 حجز مركبات - 1954 مخالفات الكلابش – 3855  نموذج 125- 51 تصالح ). 
 
إزالة إشغالات (1)
إزالة إشغالات (1)

إزالة إشغالات (2)
إزالة إشغالات (2)

إزالة إشغالات (3)
إزالة إشغالات (3)

إزالة إشغالات (4)
إزالة إشغالات (4)

إزالة إشغالات (5)
إزالة إشغالات (5)

إزالة إشغالات (6)
إزالة إشغالات (6)

إزالة إشغالات (7)
إزالة إشغالات (7)

إزالة إشغالات (8)
إزالة إشغالات (8)
 
 

حملات امنية

مديرية امن القاهرة

اشغالات الطرق

قطاعات العاصمة

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