حملات لرفع الإشغالات بالعجوزة والطالبية وإصلاح كسر ماسورة مياه جنوب الجيزة

نفذت الأجهزة التنفيذية بحى العجوزة بمحافظة الجيزة، برئاسة اللواء طارق العنانى، حملة إشغالات مكبرة لإزالة تعديات عدد من عربات المأكولات و الإستاندات و الثلاجات من المحلات والمقاهى و الباعة الجائلين والأكشاك بمدينة الإعلام خلف مسرح البالون و شوارع وادى النيل فوق النفق والحجاز وسور نادى الترسانة بشارع 26 يوليو و حسين الجيزاوى و تم إيداع المصادرات بمخازن الحى مع تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين فى تواجد ميدانى لرئيس حى العجوزة.

وفى سياق آخر، انتهى حى جنوب الجيزة برئاسة تيسير عبد الفتاح إصلاح ماسورة المياه بالقصبجى أسفل كوبرى والى بالمنيب.