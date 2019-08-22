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حملات لرفع الإشغالات بالعجوزة والطالبية وإصلاح كسر ماسورة مياه جنوب الجيزة

الخميس، 22 أغسطس 2019 01:31 م
حملات لرفع الإشغالات بالعجوزة والطالبية وإصلاح كسر ماسورة مياه جنوب الجيزة رفع الإشغالات بالعجوزة والطالبية وإصلاح كسر ماسورة مياه جنوب الجيزة
كتب سيد الخلفاوى

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نفذت الأجهزة التنفيذية بحى العجوزة بمحافظة الجيزة، برئاسة اللواء طارق العنانى، حملة إشغالات مكبرة لإزالة تعديات عدد من عربات المأكولات و الإستاندات و الثلاجات من المحلات والمقاهى و الباعة الجائلين والأكشاك بمدينة الإعلام خلف مسرح البالون و شوارع وادى النيل فوق النفق والحجاز وسور نادى الترسانة بشارع 26 يوليو و حسين الجيزاوى و تم إيداع المصادرات بمخازن الحى مع تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين فى تواجد ميدانى لرئيس حى العجوزة.

وفى سياق آخر، انتهى حى جنوب الجيزة برئاسة تيسير عبد الفتاح إصلاح ماسورة المياه بالقصبجى أسفل كوبرى والى بالمنيب.
 
كما نفذت الأجهزة التنفيذية حملة صباحيه بقطاع الطالبية وتم التحفظ على 10 توك توك من شارع عز الدين عمر من شارع الهرم، وتم رفع إشغالات شارع التلاتينى الجديد من المريوطية حتى المحولات و شارع المنحل من شارع العروبة، وإيقاف أعمال بناء و التحفظ علي معدات بناء بشارع المليجى من شارع ضياء، وتم ايداع جميع المضبوطات بمخازن الحى لاتخاذ الإجرات القانونيه اللازمة. 
 
 
رفع الإشغالات بالعجوزة والطالبية وإصلاح كسر ماسورة مياه جنوب الجيزة (1)
رفع الإشغالات بالعجوزة والطالبية وإصلاح كسر ماسورة مياه جنوب الجيزة (1)

 

رفع الإشغالات بالعجوزة والطالبية وإصلاح كسر ماسورة مياه جنوب الجيزة (2)
رفع الإشغالات بالعجوزة والطالبية وإصلاح كسر ماسورة مياه جنوب الجيزة (2)

 

 

رفع الإشغالات بالعجوزة والطالبية وإصلاح كسر ماسورة مياه جنوب الجيزة (3)
رفع الإشغالات بالعجوزة والطالبية وإصلاح كسر ماسورة مياه جنوب الجيزة (3)

 

 

رفع الإشغالات بالعجوزة والطالبية وإصلاح كسر ماسورة مياه جنوب الجيزة (4)
رفع الإشغالات بالعجوزة والطالبية وإصلاح كسر ماسورة مياه جنوب الجيزة (4)

 

 

رفع الإشغالات بالعجوزة والطالبية وإصلاح كسر ماسورة مياه جنوب الجيزة (5)
رفع الإشغالات بالعجوزة والطالبية وإصلاح كسر ماسورة مياه جنوب الجيزة (5)

 

 

رفع الإشغالات بالعجوزة والطالبية وإصلاح كسر ماسورة مياه جنوب الجيزة (6)
رفع الإشغالات بالعجوزة والطالبية وإصلاح كسر ماسورة مياه جنوب الجيزة (6)

 

 

رفع الإشغالات بالعجوزة والطالبية وإصلاح كسر ماسورة مياه جنوب الجيزة (7)
رفع الإشغالات بالعجوزة والطالبية وإصلاح كسر ماسورة مياه جنوب الجيزة (7)

 

 

رفع الإشغالات بالعجوزة والطالبية وإصلاح كسر ماسورة مياه جنوب الجيزة (8)
رفع الإشغالات بالعجوزة والطالبية وإصلاح كسر ماسورة مياه جنوب الجيزة (8)

 

 

رفع الإشغالات بالعجوزة والطالبية وإصلاح كسر ماسورة مياه جنوب الجيزة (9)
رفع الإشغالات بالعجوزة والطالبية وإصلاح كسر ماسورة مياه جنوب الجيزة (9)

 

 

رفع الإشغالات بالعجوزة والطالبية وإصلاح كسر ماسورة مياه جنوب الجيزة (10)
رفع الإشغالات بالعجوزة والطالبية وإصلاح كسر ماسورة مياه جنوب الجيزة (10)

 


الاشغالات

الطالبية

العجوزة

اشغالات المقاهي

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