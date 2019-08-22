حملات لرفع الإشغالات بالعجوزة والطالبية وإصلاح كسر ماسورة مياه جنوب الجيزة

نفذت الأجهزة التنفيذية بحى العجوزة بمحافظة الجيزة، برئاسة اللواء طارق العنانى، حملة إشغالات مكبرة لإزالة تعديات عدد من عربات المأكولات و الإستاندات و الثلاجات من المحلات والمقاهى و الباعة الجائلين والأكشاك بمدينة الإعلام خلف مسرح البالون و شوارع وادى النيل فوق النفق والحجاز وسور نادى الترسانة بشارع 26 يوليو و حسين الجيزاوى و تم إيداع المصادرات بمخازن الحى مع تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين فى تواجد ميدانى لرئيس حى العجوزة.
رفع الإشغالات بالعجوزة والطالبية وإصلاح كسر ماسورة مياه جنوب الجيزة (1)
رفع الإشغالات بالعجوزة والطالبية وإصلاح كسر ماسورة مياه جنوب الجيزة (2)
رفع الإشغالات بالعجوزة والطالبية وإصلاح كسر ماسورة مياه جنوب الجيزة (3)
رفع الإشغالات بالعجوزة والطالبية وإصلاح كسر ماسورة مياه جنوب الجيزة (4)
رفع الإشغالات بالعجوزة والطالبية وإصلاح كسر ماسورة مياه جنوب الجيزة (5)
رفع الإشغالات بالعجوزة والطالبية وإصلاح كسر ماسورة مياه جنوب الجيزة (6)
رفع الإشغالات بالعجوزة والطالبية وإصلاح كسر ماسورة مياه جنوب الجيزة (7)
رفع الإشغالات بالعجوزة والطالبية وإصلاح كسر ماسورة مياه جنوب الجيزة (8)
رفع الإشغالات بالعجوزة والطالبية وإصلاح كسر ماسورة مياه جنوب الجيزة (9)
رفع الإشغالات بالعجوزة والطالبية وإصلاح كسر ماسورة مياه جنوب الجيزة (10)
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